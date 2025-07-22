Россия содрогалась от взрывов: в СНБО рассказали, какой важный объект атаковали

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Slava Kot
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что 22 июля дроны атаковали "Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию" в Самарской области России. Это предприятие входит в производственную цепь российского ВПК.
Новокуйбышевская нефтехимическая компания в Самарской области России попала под атаку дронов
22 июля под ударами беспилотников оказалась "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" России, имеющая объем переработки около 1 млн тонн в год.
По его словам, на российском предприятии производилось сырье для взрывчатых веществ, в частности ацетон, бензол, фенол, синтетический этиловый спирт и другие.
Пока о последствиях атаки дронов неизвестно.
"Новокуйбышевская нефтехимическая компания" в Самарской области не в первый раз попадает под атаку дронов. В прошлый раз объект был атакован украинскими беспилотниками в ночь на 10 марта 2025 года.
Кроме Самарской области также дроны фиксировали в Московском регионе над Удмуртией, Белгородской областью. Российское Минобороны традиционно заявляет, что сбили все беспилотники.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Москва содрогалась от взрывов третью ночь подряд из-за атак дронов.
Также "Комментарии" писали о том, что ВСУ уничтожили два ключевых оборонных завода России.