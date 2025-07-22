Россия содрогалась от взрывов: в СНБО рассказали, какой важный объект атаковали

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что 22 июля дроны атаковали "Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию" в Самарской области России. Это предприятие входит в производственную цепь российского ВПК.

Новокуйбышевская нефтехимическая компания в Самарской области России попала под атаку дронов

22 июля под ударами беспилотников оказалась "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" России, имеющая объем переработки около 1 млн тонн в год.

"Была атакована Новокуйбышевская нефтехимическая компания — одно из крупнейших предприятий России в сфере газопереработки и нефтехимии, входящее в производственную цепь ВПК", — сообщил Коваленко.

По его словам, на российском предприятии производилось сырье для взрывчатых веществ, в частности ацетон, бензол, фенол, синтетический этиловый спирт и другие.

"Данные компоненты применяются в производстве тротила, гексогена, тетрила и других типов взрывчатки. Именно они используются для снаряжения артиллерийских снарядов, авиационных бомб, кассетных боеприпасов и ракет", — указывает Коваленко.

Пока о последствиях атаки дронов неизвестно.

"Новокуйбышевская нефтехимическая компания" в Самарской области не в первый раз попадает под атаку дронов. В прошлый раз объект был атакован украинскими беспилотниками в ночь на 10 марта 2025 года.

Кроме Самарской области также дроны фиксировали в Московском регионе над Удмуртией, Белгородской областью. Российское Минобороны традиционно заявляет, что сбили все беспилотники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Москва содрогалась от взрывов третью ночь подряд из-за атак дронов.

Также "Комментарии" писали о том, что ВСУ уничтожили два ключевых оборонных завода России.