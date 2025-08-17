logo

Россия содрогалась от взрывов: куда на этот раз ударили дроны
Россия содрогалась от взрывов: куда на этот раз ударили дроны

Беспилотники атаковали железнодорожную станцию Лиски в Воронежской области.

17 августа 2025, 08:05
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 17 августа Воронежская область России оказалась под атакой беспилотников. Серия взрывов прозвучала в нескольких городах, а больше всего пострадала железнодорожная станция Лиски, где повреждения повлекли за собой остановку движения поездов и пожар. Об этом сообщают местные ресурсы и подтверждает губернатор Александр Гусев.

Россия содрогалась от взрывов: куда на этот раз ударили дроны

Взрывы в России. Фото иллюстративное

По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, обломки сбитого беспилотника повредили линию электропередач на железнодорожной станции, что привело к задержке нескольких пассажирских и грузовых поездов. На месте работали ремонтные бригады. Гусев призвал жителей "сохранять покой и держаться подальше от окон".

Впрочем, российские Telegram-каналы пишут, что ситуация была с гораздо большими масштабами. Взрывы и пожары вспыхнули не только у железной дороги, но и в районе местного рынка и магазина. В то же время, официальных сообщений о пострадавших пока нет.

По словам очевидцев, первые дроны появились около 00:30 в небе над Борисоглебском, где "было слышно характерное жужжание и видны низко летучие аппараты". Уже через десять минут раздались первые взрывы.

Ближе к часу ночи подобные звуки начали слышаться в Воронеже, где в окрестностях зафиксировали по меньшей мере три мощных взрыва. В целом в регионе сообщают о по меньшей мере шести взрывах и активной работе систем противовоздушной обороны.

Губернатор Гусев заявил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали несколько беспилотников над восточной частью региона и Воронежем. Он признал, что падение обломков повлекло повреждения, но не уточнил масштабы ущерба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недавно украинские дроны атаковали Саратовский НПЗ, где возник пожар на стратегическом объекте РФ.

Также "Комментарии" писали, что Россия содрогалась от взрывов, ведь дроны фиксировали в Воронеже и вблизи Сочи.



