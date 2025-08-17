Россия содрогалась от взрывов: куда на этот раз ударили дроны

В ночь на 17 августа Воронежская область России оказалась под атакой беспилотников. Серия взрывов прозвучала в нескольких городах, а больше всего пострадала железнодорожная станция Лиски, где повреждения повлекли за собой остановку движения поездов и пожар. Об этом сообщают местные ресурсы и подтверждает губернатор Александр Гусев.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, обломки сбитого беспилотника повредили линию электропередач на железнодорожной станции, что привело к задержке нескольких пассажирских и грузовых поездов. На месте работали ремонтные бригады. Гусев призвал жителей "сохранять покой и держаться подальше от окон".

Впрочем, российские Telegram-каналы пишут, что ситуация была с гораздо большими масштабами. Взрывы и пожары вспыхнули не только у железной дороги, но и в районе местного рынка и магазина. В то же время, официальных сообщений о пострадавших пока нет.

По словам очевидцев, первые дроны появились около 00:30 в небе над Борисоглебском, где "было слышно характерное жужжание и видны низко летучие аппараты". Уже через десять минут раздались первые взрывы.

Ближе к часу ночи подобные звуки начали слышаться в Воронеже, где в окрестностях зафиксировали по меньшей мере три мощных взрыва. В целом в регионе сообщают о по меньшей мере шести взрывах и активной работе систем противовоздушной обороны.

Губернатор Гусев заявил, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали несколько беспилотников над восточной частью региона и Воронежем. Он признал, что падение обломков повлекло повреждения, но не уточнил масштабы ущерба.

