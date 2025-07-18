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Россия содрогается от взрывов: дроны летят на Москву

В российском Минобороны отчитались, что уничтожили и перехватили 26 дронов

18 июля 2025, 20:47
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Кречмаровская Наталия

В России громко — сообщают о работе противовоздушной обороны по БПЛА. Министерство обороны и власти Москвы сообщали об угрозах обстрела для российской столицы.

Россия содрогается от взрывов: дроны летят на Москву

Москва. Фото портал "Комментарии"

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО с 14.00 до 18.00 по московскому времени сбили шесть БПЛА над Московским регионом, пять из них летело на Москву.

Всего с 14:00 до 18:00 по московскому времени, по данным Минобороны РФ, были уничтожены и перехвачены 26 БПЛА над регионами России:

  • девять – над территорией Калужской области,

  • девять – над территорией Брянской области,

  • шесть — над территорией Московского региона, в том числе пять, летевших на Москву,

  • по одному – над территориями Курской и Смоленской областей.

По состоянию на 20:25, российские медиа сообщили, что в аэропорту Мурманская введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причины ограничений – не сообщаются.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти признают очевидное, что в стране не хватает денег. Бюджет трещит по швам, а экономить планируют на гражданах.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что пропаганда РФ приняла реальность — больше не пытаются убеждать население "все под контролем", а война против Украины "не вредит экономике".

Теперь российские чиновники, как отмечают в Центре, открыто признают очевидное – денег катастрофически не хватает, а бюджет трещит по швам. Российские власти нашли выход из катастрофической ситуации. По данным ЦПД, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ввести "самую жесткую экономию" — предлагает это главным девизом бюджета на 2026 год.




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Источник: https://t.me/mod_russia/54792
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