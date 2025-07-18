В России громко — сообщают о работе противовоздушной обороны по БПЛА. Министерство обороны и власти Москвы сообщали об угрозах обстрела для российской столицы.

Москва. Фото портал "Комментарии"

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО с 14.00 до 18.00 по московскому времени сбили шесть БПЛА над Московским регионом, пять из них летело на Москву.

Всего с 14:00 до 18:00 по московскому времени, по данным Минобороны РФ, были уничтожены и перехвачены 26 БПЛА над регионами России:

девять – над территорией Калужской области,

девять – над территорией Брянской области,

шесть — над территорией Московского региона, в том числе пять, летевших на Москву,

по одному – над территориями Курской и Смоленской областей.

По состоянию на 20:25, российские медиа сообщили, что в аэропорту Мурманская введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причины ограничений – не сообщаются.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти признают очевидное, что в стране не хватает денег. Бюджет трещит по швам, а экономить планируют на гражданах.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что пропаганда РФ приняла реальность — больше не пытаются убеждать население "все под контролем", а война против Украины "не вредит экономике".

Теперь российские чиновники, как отмечают в Центре, открыто признают очевидное – денег катастрофически не хватает, а бюджет трещит по швам. Российские власти нашли выход из катастрофической ситуации. По данным ЦПД, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ввести "самую жесткую экономию" — предлагает это главным девизом бюджета на 2026 год.



