Россия собрала войска у северных областей Украины: какая существует угроза

Российская Федерация взыскала значительные силы к границе с Черниговской и Сумской областями. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник во время телемарафона.

Наступление РФ на фронте (фото из открытых источников)

По его словам, российские войска удерживают подразделения Вооруженных сил Украины в постоянном напряжении, не позволяя осуществить передислокацию на другие направления, где ситуация более напряженная.

"Вдоль всей границы мы фиксируем военное присутствие. То есть они держат в напряжении и сковывают наши боевые подразделения, чтобы мы не опрокидывали (подразделения – ред.) на более горячие участки фронта", – заявил Мысник.

Наибольшее скопление вражеских сил зафиксировано в Курской области, непосредственно у границы с Сумской областью. Именно в этом районе противник пытается расширить зону активных боевых действий. Несмотря на это, украинские воины эффективно противодействуют агрессору, нанося ему потери и не позволяя продвигаться в глубь украинской территории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ посягнула на Сумы . Российские оккупационные войска контролируют четыре приграничных населенных пункта в Сумской области, однако непосредственно для Сум угрозы сейчас нет, заявил военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, россияне пытаются продвигаться в направлении Беловодов, Локни и Юнаковки.

Эксперт отметил, что россияне стремятся оккупировать приграничья Сумской области, чтобы таким образом создать "буферную зону", о которой недавно говорил Путин. Однако такая зона будет не столь глубока, как планирует враг. В то же время он подчеркнул, что россияне собрали на Сумском направлении более 60 тысяч личного состава, поэтому угрозу не стоит недооценивать. По его словам, сейчас враг контролирует четыре поселка, которые раньше были в "серой зоне".

