Россия собрала на важном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется кремлевская орда

На Покровском направлении страна-агрессор Россия сосредоточила наибольшую группировку своих оккупационных войск — ориентировочно 100 тысяч человек, а на Новопавловском направлении — более 60 тысяч. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

"Больше всего вообще россиян на Покровском направлении — 100 000. На Новопавловском последний раз проверяли — было более 60 000", — отметил Трегубов.

Комментируя ситуацию вблизи Часового Яра, представитель напомнил, что бои за этот город продолжаются почти год. Несмотря на громкие заявления окупантов, врагу до сих пор не удалось установить контроль над населенным пунктом.

"История в том, что россиянам нужно пройти за этот город, чтобы дальше развивать наступление в сторону Константиновки, в сторону Славянской, Краматорской и так далее. Пройти они не смогли, украинцы удерживают позиции в городе, контроля россиян над городом нет", — подчеркнул спикер.

Кроме этого, он отметил, что сообщения о захвате населенных пунктов российская сторона распространяет без всяких подтверждений, прибегая к полному сочинению фактов.

"Откуда россияне взяли эти свои заявления о якобы контроле над городом, я не знаю. Здесь уже россияне просто прибегают к сочинению с нуля. То есть, не просто к преувеличению, а просто, ну, вот сегодня им захотелось сказать, что какой-то город взят. Вот сегодня они 'взяли' там Часов Яр, в феврале. история", — сказал Трегубов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ситуация вокруг Покровска на Донетчине остается критической . Если город окажется под контролем россиян, это может открыть им путь к стратегически важной агломерации Славянск-Краматорск. Об этом в эфире Фабрики новостей рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, Покровск является приоритетом №1 для российской армии. Кроме того, враг активно действует в районе Новопавловки и продвигается на Купянском направлении, где, вероятно, проводит наступательные действия, чтобы отвлечь силы ВСУ.



Эксперт отмечает, что на карте "горловина" вокруг Покровска — то есть полоса, пока удерживаемая украинскими силами — ежедневно сужается. Сейчас ее ширина составляет около 15 км или меньше. Похожая ситуация возле Константиновки, где "горловина" немного шире — до 25 км.