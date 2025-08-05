Россия собрала на важном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется кремлевская орда

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Лиля Воробьева
На Покровском направлении страна-агрессор Россия сосредоточила наибольшую группировку своих оккупационных войск — ориентировочно 100 тысяч человек, а на Новопавловском направлении — более 60 тысяч. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
Бои за Покровск (фото из открытых источников)
Комментируя ситуацию вблизи Часового Яра, представитель напомнил, что бои за этот город продолжаются почти год. Несмотря на громкие заявления окупантов, врагу до сих пор не удалось установить контроль над населенным пунктом.
Кроме этого, он отметил, что сообщения о захвате населенных пунктов российская сторона распространяет без всяких подтверждений, прибегая к полному сочинению фактов.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ситуация вокруг Покровска на Донетчине остается критической . Если город окажется под контролем россиян, это может открыть им путь к стратегически важной агломерации Славянск-Краматорск. Об этом в эфире Фабрики новостей рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
По его словам, Покровск является приоритетом №1 для российской армии. Кроме того, враг активно действует в районе Новопавловки и продвигается на Купянском направлении, где, вероятно, проводит наступательные действия, чтобы отвлечь силы ВСУ.