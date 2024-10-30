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Россия собрала 200 тысяч военных на одном из направлений

Украина на юге противостоит группировке из 200 тысяч солдат армии РФ.

сегодня, 08:45
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Автор:
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Slava Kot

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что Россия собрала группировку из 200 тысяч солдат на юге Украины. По его словам, армия РФ распределяет эти силы по каждому направлению в соответствии со своими потребностями.

Россия собрала 200 тысяч военных на одном из направлений

Российские военные. Фото из открытых источников

Владислав Волошин в эфире телемарафона рассказал о численности российских военных на юге Украины.

"На юге Силам обороны Украины противостоит около 200 тысяч человек", – сказал Волошин.

Спикер Сил обороны юга указывает, что оккупационные войска пока не создали наступательных группировок, однако наращивают силы для обороны по разным направлениям.

"На каждом направлении враг распределяет силы в соответствии с тем, где наращивает усилия, где держит оборону, распределяет силы на каждом отрезке боевого столкновения. В настоящее время враг не создал наступательных группировок, как сообщает наша разведка", — рассказал Волошин.

По его словам, россияне создают новые штурмовые группировки численностью до 10 человек. Кроме того, оккупанты собирают на некоторых направлениях бронированную технику для поддержки созданных малых штурмовых групп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по данным украинской разведки Россия формирует новые штурмовые группы из больных гепатитами заключенных. Соответствующее решение стало возможным после отмены гепатита, как болезни, позволяющей избегать службы в армии.

Также "Комментарии" писали о генерал-майоре Дмитрии Марченко, который назвал причины, почему украинский фронт "посыпался" на Покровском направлении. По его словам, это произошло из-за недостаточного количества оружия, малого человеческого ресурса и решения командования.



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