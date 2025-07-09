Россия собрала 100 тысяч солдат: где хочет прорвать фронт

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Slava Kot
Россия сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих на Покровском направлении и активно пытается прорвать украинскую оборону в районе Константиновки. Об этом заявил спикер Объединенной стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов.
Российские солдаты. Фото из открытых источников
В эфире "Общественного" Виктор Трегубов рассказал о ситуации на фронте. По его словам, Россия уменьшает интенсивность боевых действий на одних линиях столкновений и сосредотачивает свои силы на двух направлениях, которые стали для Москвы ключевыми.
Особое внимание спикер ОСУВ "Хортица" уделил ситуации в районе Константиновки со стороны Покровского направления. Трегубов отметил, что на этом районе Россия сосредоточила большое количество личного состава — более 100 тысяч солдат армии РФ.
По словам спикера, там ведутся самые активные бои, речь идет также об интенсивном использовании авиации, КАБов и тяжелой техники, хотя, по наблюдениям Трегубова, в приоритете у россиян — легкая бронетехника и пехота.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ГПСУ заявили об изменении ситуации в Сумской области.
Также "Комментарии" писали о том, что французский "молот" уничтожил базу оккупантов. Армия Путина не имела никаких шансов, а видео удара попало в соцсети.