Россия собрала 100 тысяч солдат: где хочет прорвать фронт

Россия сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих на Покровском направлении и активно пытается прорвать украинскую оборону в районе Константиновки. Об этом заявил спикер Объединенной стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов.

Российские солдаты. Фото из открытых источников

В эфире "Общественного" Виктор Трегубов рассказал о ситуации на фронте. По его словам, Россия уменьшает интенсивность боевых действий на одних линиях столкновений и сосредотачивает свои силы на двух направлениях, которые стали для Москвы ключевыми.

"Но все остальные направления нашей зоны ответственности действительно сильно упали. Очень сильно упали по количеству боеприкосновений. Очень заметно, что россияне делают именно очень большой акцент на Новопавловском и на Покровском. И там идут наиболее активные боевые сейчас", — сказал Трегубов.

Особое внимание спикер ОСУВ "Хортица" уделил ситуации в районе Константиновки со стороны Покровского направления. Трегубов отметил, что на этом районе Россия сосредоточила большое количество личного состава — более 100 тысяч солдат армии РФ.

"Очень большое количество сил там брошено, там более 100 тысяч только личного состава, и это собственно является основной частью их так называемой летней кампании… Покровское направление, на которое в нашей зоне ответственности сброшены основные усилия", — рассказал Трегубов.

По словам спикера, там ведутся самые активные бои, речь идет также об интенсивном использовании авиации, КАБов и тяжелой техники, хотя, по наблюдениям Трегубова, в приоритете у россиян — легкая бронетехника и пехота.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ГПСУ заявили об изменении ситуации в Сумской области.

Также "Комментарии" писали о том, что французский "молот" уничтожил базу оккупантов. Армия Путина не имела никаких шансов, а видео удара попало в соцсети.