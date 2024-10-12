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Россия снова запустила "шахеды": где угроза обстрелов

В каких областях объявили воздушную тревогу

сегодня, 20:53
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Кречмаровская Наталия

Россия уже каждую ночь применяет ударные дроны для поражения целей на территории Украины. В субботу, 12 октября, российские войска запустили "шахеды" на территорию Украины. Об угрозе применения ударных БПЛА для Сумской области сообщили в Воздушных силах ВС Украины, сообщает портал “Комментарии”.

Россия снова запустила "шахеды": где угроза обстрелов

Воздушная тревога

По состоянию на 20:30 в Воздушных силах ВС Украины сообщили о движении ударных БПЛА:

- ударные дроны в Черниговской области курсом на запад,

- у дарные дроны через Сумщину в юго-западном направлении.

В мониторинговых пабликах предупредили, что шахед держит курс на Вышгородский район Киевской области. Также отмечены ударные дроны, держащие курс на Нежин и Прилуки Черниговской области. Вероятно, они будут дальше двигаться на Киевскую область.

По состоянию на 20:40 по данным мониторинговых пабликов зафиксированы шахеды:

  • из Черниговской области направлением на Киевскую область,

  • из Сумской области на Черниговскую область,

  • из Черниговской области на Полтавскую и Черкасскую область.

Движение ударных дронов из Черниговской области в Киевскую подтвердили в Воздушных силах ВС Украины.

Из-за угрозы обстрела ударными дронами воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупационные войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток уже произошло 94 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении. Где продолжаются штурмы и сколько боевых столкновений зафиксировали, читайте подробнее.




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Источник: https://t.me/kpszsu/21202
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