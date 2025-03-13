Россия снова перебрасывает мяч Трампу: почему эта неделя станет решающей

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Кравцев Сергей
В Кремле уже фактически дали понять, что Москва не в восторге от идеи скорейшего перемирия в войне с Украиной. Юрий Ушаков, являющийся помощником кремлевского лидера Владимира Путина, а недавно он вошел в команду РФ на переговорах с США по войне в Украине, критически отнесся к идее 30-дневного перемирия и назвал ее "имитацией мира". О чем говорит такая позиция РФ издание "Комментарии" разбиралось, собрав мнения экспертов.
США и РФ. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Сергей Таран отметил, что первая реакция России на предложение перемирия, что Москва не хочет временного перемирия с Украиной, озвучена помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым. Она более чем ожидаемая, потому что была неоднократно обнародована до этого.
По его словам, по всем этим сложным вопросам нужен ответ Белого дома, то есть, другими словами, Россия снова перебрасывает мяч Трампу. Но в долгих переговорах не заинтересован Трамп, потому что ему очень важно показать какой-нибудь результат. Слишком много он говорил о своем умении остановить российско-украинскую войну.
Политический эксперт Владимир Горбач считает, что мы стали свидетелями, как этакая игра в карты с Дональдом Трампом прекращена, потому что козырей нет ни у кого.
Читайте на портале "Комментарии" — e России в феврале этого года согласовали документ, в котором говорится, что РФ "должна работать над ослаблением переговорной позиции США в отношении Украины", а также в нем говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти. Об этом пишет "УП" со ссылкой на документ, полученный европейской разведкой и проанализированный изданием Washington Post.
В частности, в публикации отмечается, что документ в феврале подготовил влиятельный московский аналитический центр, близкий к Федеральной службе безопасности России (ФСБ). В нем изложены максималистские требования России по поводу любого завершения русско-украинской войны.
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