Россия снова перебрасывает мяч Трампу: почему эта неделя станет решающей

В Кремле уже фактически дали понять, что Москва не в восторге от идеи скорейшего перемирия в войне с Украиной. Юрий Ушаков, являющийся помощником кремлевского лидера Владимира Путина, а недавно он вошел в команду РФ на переговорах с США по войне в Украине, критически отнесся к идее 30-дневного перемирия и назвал ее "имитацией мира". О чем говорит такая позиция РФ издание "Комментарии" разбиралось, собрав мнения экспертов.

США и РФ. Фото: из открытых источников

Вариант простого перемирия Путину не подходит

Политический эксперт Сергей Таран отметил, что первая реакция России на предложение перемирия, что Москва не хочет временного перемирия с Украиной, озвучена помощником российского диктатора Владимира Путина Юрием Ушаковым. Она более чем ожидаемая, потому что была неоднократно обнародована до этого.

"Соучастник Путина Ушаков заявил, что Россия заинтересована не в паузе в войне, а в "долгосрочном урегулировании". То есть, вариант простого перемирия Путину не подходит, он захочет поговорить и о передислокации американских войск в Европе. Ну, Европа наконец-то услышала, что это может произойти и уже понемногу к этому готовится. И о снятии санкций здесь США могут пойти на уступки, и об Арктике, Иране и Сирии, и о возвращении на энергетический рынок Европы. И, конечно, об американских инвестициях на территории России", – отметил эксперт.

По его словам, по всем этим сложным вопросам нужен ответ Белого дома, то есть, другими словами, Россия снова перебрасывает мяч Трампу. Но в долгих переговорах не заинтересован Трамп, потому что ему очень важно показать какой-нибудь результат. Слишком много он говорил о своем умении остановить российско-украинскую войну.

"Поэтому эта неделя будет решающей не только для хода российско-украинской войны, но и для возможного партнерства/вражды, или что-то посередине между США и Россией", — считает эксперт.

Началась игра в мяч

Политический эксперт Владимир Горбач считает, что мы стали свидетелями, как этакая игра в карты с Дональдом Трампом прекращена, потому что козырей нет ни у кого.

"После американо-украинской встречи в Саудовской Аравии началась игра в мяч, переброшенный российской стороне. В действительности он там был всегда. После поездки спецпосланника Стива Уиткофа в Москву ждем перебрасывание этого дипломатического мяча обратно в США...", – прокомментировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — e России в феврале этого года согласовали документ, в котором говорится, что РФ "должна работать над ослаблением переговорной позиции США в отношении Украины", а также в нем говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти. Об этом пишет "УП" со ссылкой на документ, полученный европейской разведкой и проанализированный изданием Washington Post.

В частности, в публикации отмечается, что документ в феврале подготовил влиятельный московский аналитический центр, близкий к Федеральной службе безопасности России (ФСБ). В нем изложены максималистские требования России по поводу любого завершения русско-украинской войны.



