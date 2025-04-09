Россия снова обвинила Украину в обстрелах: куда «прилетело» на этот раз

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Недилько Ксения
Вражеское Министерство обороны Российской Федерации сегодня снова сообщило об атаке по объектам энергетической инфраструктуры, обвиняя при этом Украину.
Иллюстративное фото
Так, заявлено, что атаковано объекты российской энергетики.
В Курской области:
8 апреля в 08:18 якобы в результате обстрела из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго". Без электроснабжения оставались бытовые потребители с. Большое Солдатское Большесолдатского района.
8 апреля в 13:20 из-за обрыва проводов в пролетах опор произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО "Россети Центр" – "Курскэнерго". Без электроснабжения оставались бытовые потребители сел Камышное и Крупец в Беловском районе.
В Запорожской области:
8 апреля в 22:39 якобы в результате атаки украинского ударного БПЛА на Ботиевскую ветровую электростанцию повреждена ветроэнергетическая установка. Станция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт.
В Ростовской области:
9 апреля в 03.50 в результате атаки БПЛА из-за повреждения провода отключена высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Юг" – "Ростовэнерго". Без электроснабжения оставались около 400 бытовых потребителей в Каменском районе.
"С 23.38 минут восьмого апреля до 1.26 девятого апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края.
Данная компрессорная станция обеспечивает газоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток". Мощность перекачки станции "Кореновская" составляет 31,5 млрд. кубометров газа в год.
Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено. Это была намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту", – пишут во вражеском МО РФ.
Также заявлено, что в 2.30 девятого апреля якобы ВСУ совершена атака с применением двух БПЛА на газораспределительную станцию "Темрюк", которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. Оба БПЛА уничтожены на безопасной от объекта дистанции, отмечают в ведомстве.
Напомним, что портал "Комментарии" писал, что Генштаб ВСУ неоднократно заявлял о том, что режим прекращение огня по критической инфраструктуре со стороны ВСУ не нарушается, удары возможны только по военным объектам.
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