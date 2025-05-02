Россия снова обостряет ситуацию в Черном море: Украине грозит удар десятками ракет

Утром 2 мая Военно-морские силы ВСУ сообщили о значительном скоплении кораблей Российской Федерации в акватории Черного моря. По данным на 06:00, в море находятся 15 судов, из которых пять оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Потенциальный общий залп этих носителей может достигать 34 ракет.

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В Азовском море на данный момент российские корабли отсутствуют, однако в Средиземном море зафиксировано три судна РФ, из которых одно является ракетоносителем с возможным залпом до восьми "Калибров".

Также известно, что в течение суток через Керченский пролив в направлении Черного моря прошли восемь судов, из них семь продолжили движение в Босфор. В направлении Азовского моря вошли два корабля, один из которых также двигался из Босфора.

Военно-морские силы также отмечают, что Россия продолжает нарушать положения Международной конвенции SOLAS (1974), выключая системы автоматической идентификации судов, что затрудняет их отслеживание и повышает уровень опасности для навигации.

Кроме того, недавно стало известно о начале строительства нового десантного корабля "Иван Рогов" на одном из предприятий во временно оккупированном Крыму. Однако, по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, сейчас это лишь корпус корабля, без признаков боевой готовности.

Портал "Комментарии" уже писал, что количество крылатых ракет типа "Калибр", находящихся на борту российской подводной лодки в Черном море, возросло. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире "Общественного". По его словам, если раньше на таких субмаринах размещали четыре ракеты, то их количество, по оценкам, выросло до шести. Он уточнил, что в настоящее время в морском дежурстве находится один ракетоноситель — подлодка, предположительно оснащенная шестью "Калибрами".