Россия снаряжает самолеты ракетами: сколько бортов вблизи Украины

Российские войска продолжают снаряжение самолетов стратегической авиации крылатыми ракетами. В настоящее время известно о базировании 8 самолетов вблизи Украины. Речь идет об общем количестве, некоторые из них уже оснащены ракетами.

Ту-95. Фото из открытых источников

О передислокации стратегической авиации сообщает платформа Tracking. Отмечается, что с целью зарядки КР Х-101 6 июля в 01:41 на авиабазу "Энгельс-2" был осуществлен перелет 1 борта Ту-95МС с авиабазы "Украинка".

По данным аналитиков, по состоянию на 8 июля известно, что снаряжено до 6 бортов Ту-95МС на 2 авиабазах: 4 – "Украинка", 2 – "Энгельс-2". Так, сообщается, что общее количество всех Ту-95МС и Ту-160 вблизи Украины по состоянию на 8 июля составляет 8 единиц:

"Энгельс-2" — 4 Ту-95МС.

"Энгельс-2" — 2 Ту-160.

"Дягилево" — 2 Ту-95МС.

Отмечается, что с момента последней ракетной атаки 29 июня на "Энгельс-2" было совершено уже 5 рейсов Ил-76.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ночь на 4 июля российские войска нанесли массированный удар по столице Украины. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это был один из самых масштабных воздушных ударов. В общей сложности для обстрела Украины Россия применила 550 целей, из них не менее 330 – российско-иранские "шахеды", были применены также ракеты, в том числе баллистические.

В Министерстве обороны РФ цинично оправдали атаку. Отмечают, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами дальнего действия.







