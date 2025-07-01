Россия снаряжает ракетами самолеты: сколько бортов вблизи Украины

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Кречмаровская Наталия
Вражеские войска продолжают подготовку к массированному обстрелу Украины — снаряжают ракетами самолеты стратегической авиации.
Ту-95. Фото из открытых источников
По данным аналитиков проекта Tracking Россия снарядила крылатыми ракетами еще 2 Ту-95МС на авиабазе "Энгельс-2".
Отмечается, что 30 июня был осуществлен перелет еще 2 Ту-95МС с авиабазы "Оленья" на "Энгельс-2", которые впоследствии были передислоцированы на "Украинку".
По данным аналитиков, общее количество всех бортов Ту-95МС и Ту-160 возле Украины на 01.07 составляет 7х единиц:
"Оленья" — 1х Ту-95МС.
"Энгельс-2" — 2х Ту-95МС.
"Энгельс-2" — 2х Ту-160.
"Дягилево" — 2х Ту-95МС.
По состоянию на 30 июня сообщалось, что в течение ночи 2 борта Ту-95МС прилетавшие на зарядку Х-101 на авиабазу "Энгельс-2" совершили перелет на Дальний Восток.
Аналитики рассказали, что враг работает по стандартной схеме: снаряжение крылатыми ракетами на Энгельс-2, перелет на Дальний Восток, впоследствии возвращение на авиабазы вблизи Украины для ракетной атаки.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве возникали ситуации, когда граждане попадали под обстрел, потому что укрытия были закрыты. В Киевской городской государственной администрации рассказали, что в некоторые объекты могут не пускать горожан вполне законно. Однако уточнили, что такие объекты официально укрытиями не числятся.