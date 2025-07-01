Россия снаряжает ракетами самолеты: сколько бортов вблизи Украины

Вражеские войска продолжают подготовку к массированному обстрелу Украины — снаряжают ракетами самолеты стратегической авиации.

Ту-95. Фото из открытых источников

По данным аналитиков проекта Tracking Россия снарядила крылатыми ракетами еще 2 Ту-95МС на авиабазе "Энгельс-2".

Отмечается, что 30 июня был осуществлен перелет еще 2 Ту-95МС с авиабазы "Оленья" на "Энгельс-2", которые впоследствии были передислоцированы на "Украинку".

“Таким образом, по состоянию на 1 июля известно о 4 снаряженных бортах Ту-95МС на авиабазе “Украинка”, — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, общее количество всех бортов Ту-95МС и Ту-160 возле Украины на 01.07 составляет 7х единиц:

"Оленья" — 1х Ту-95МС.

"Энгельс-2" — 2х Ту-95МС.

"Энгельс-2" — 2х Ту-160.

"Дягилево" — 2х Ту-95МС.

По состоянию на 30 июня сообщалось, что в течение ночи 2 борта Ту-95МС прилетавшие на зарядку Х-101 на авиабазу "Энгельс-2" совершили перелет на Дальний Восток.

"По предварительной информации на авиабазу "Энгельс-2" совершен перелет еще 1 борта Ту-95МС из "Оленья" на зарядку КР Х-101", — говорится в сообщении.

Аналитики рассказали, что враг работает по стандартной схеме: снаряжение крылатыми ракетами на Энгельс-2, перелет на Дальний Восток, впоследствии возвращение на авиабазы вблизи Украины для ракетной атаки.

"1х Ту-160, который осуществлял пуски КР Х-101, уже также находится на Дальнем Востоке (АБ "Елизово")", — уточнили Tracking.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве возникали ситуации, когда граждане попадали под обстрел, потому что укрытия были закрыты. В Киевской городской государственной администрации рассказали, что в некоторые объекты могут не пускать горожан вполне законно. Однако уточнили, что такие объекты официально укрытиями не числятся.



