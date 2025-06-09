Россия сегодня содрогалась от взрывов: какой серьезный удар получила российская армия

Сегодня утром неизвестные дроны поразили завод АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах РФ. Местные власти подтвердили попадание по предприятию, которое срочно остановило работу. Как установил проект ASTRA, именно здесь производят ключевой элемент российской защиты от украинских систем радиоэлектронной борьбы — антенны "Комета".

Последствия обстрел Чебоксаров РФ

По данным руководителя центра изучения оккупации Петра Андрющенко, система "Комета-М" — это приемник спутникового сигнала с технологией CRPA (фазированная антенная решетка), способной отсекать РЭБ-сигналы снизу и по бокам, усиливая "чистый" сигнал от спутников. Ее эффективность давно подтверждена на "Орланах", "Шахедах" и планирующих бомбах ФАБ с УМПК, которые до сих пор пробивались сквозь украинские глушилки.

Завод "ВНИИР-Прогресс" входит в холдинг АБС Электро и годами производил аппаратуру двойного назначения: от электронных модулей до полноценных РЭБ-защитных систем. В 2022 году именно это предприятие было идентифицировано как производитель "Кометы" после разборки трофейного БПЛА.





"В 2024 году даже российский Первый канал посвятил Комете-М целый сюжет, назвав ее антенной, которую не могут обмануть системы РЭБ. Проблема в том, что теперь эту антенну могут обмануть дроны. После сегодняшней атаки предприятие прекратило работу. Если потери производства подтвердятся – это серьезный удар по электронной "броне" российской армии. Потому что без "Кометы" их птички снова начнут падать – под аккомпанемент украинских препятствий", – отметил Андрющенко.

Он добавил, что целевая атака по ВНИИР — это не просто попадание, а исключение целого сегмента защиты российских военных дронов. И если таких ударов будет больше — России придется снова вспомнить, что такое глушилка в прямом смысле.

Напомним, портал "Комментарии" писал , сколько всего дронов было применено против России этой ночью.