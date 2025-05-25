Россия сегодня содрогалась от взрывов: где произошли атаки

Сегодня ночью россияне атаковали Украину ракетами, "шахедами" и баллистикой. Также и Россия сегодня содрогалась от взрывов из-за атаки неизвестных БПЛА.

Иллюстративное фото

По данным Минобороны РФ, в течение ночи 25 мая с 0:00 до 7:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▪ 16 БпЛА – над территорией Тульской области,

▪ по 14 БпЛА – над территориями Брянской и Калужской областей,

▪ по 13 БпЛА – над территориями Московского региона и Тверской области,

▪ по десять БпЛА – над территориями Белгородской и Курской областей,

▪ восемь БпЛА – над территорией Орловской области,

▪ семь БпЛА – над территорией Республики Крым,

▪ два БпЛА – над территорией Смоленской области,

▪ по одному БпЛА – над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.

В российских соцсетях пишут, что под ударом в Твери был аэродром "Мигалово". Кроме того, местные жители фиксировали, что ПВО работало по самолету, спутав его с БПЛА.

В местных чатах развернулись споры, зафиксирована ли на кадрах атака на украинский беспилотник или случайно сбитый российский самолет. Официальной информации или какой-либо другой подтвержденной информации на этот счет нет.

Ранее жители сообщали, что в Твери атакуют аэродром "Мигалово", который находится в одноименном районе Твери примерно в 10 км от места съемки данных видео, обратила внимание ASTRA.

Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцируется 196-й военно-транспортный авиационный полк, в/ч 41486, в свою очередь Минской (до 2009 года – Мгинская) дивизии. По данным на 2018 год дивизия дислоцировалась в Мигалово.

Также, согласно открытым данным, в Мигалово дислоцируется ОАО "Государственная авиакомпания „224 Летный отряд“" — российское авиационное предприятие, являющееся дочерней структурой Министерства обороны РФ. В 2023 году отряд попал под блокирующие санкции США за перевозку личного состава. Под санкции также попал 41 самолет лётного отряда. Находится также под санкциями стран ЕС, Украины и Великобритании.

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