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Россия сегодня ночью содрогалась от взрывов: что известно

Россияне сегодня ночью не спали из-за атаки беспилотников

сегодня, 09:22
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Недилько Ксения

Сегодня ночью неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали области Российской Федерации. По данным издания ASTRA, атака была совершена на Краснодарский край.

Россия сегодня ночью содрогалась от взрывов: что известно

Иллюстративное фото

Как сообщил губернатор края Кондратьев, после атаки БпЛА повреждены три дома, пострадавших нет.

"Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома. По предварительной информации, пострадавших нет. В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме у станицы Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже был оперативно потушен. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждено хозяйственное сооружение", — пишет Кондратьев.

В Туапсе также ночью продолжались взрывы, местные жители сообщают об атаке на Туапсинский морской торговый порт, пишет ASTRA.

По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в период с полуночи до 05:00 над Краснодарским краем раздалось более 50 взрывов. Под атаку подверглись Темрюк и район (основная цель – порт) и Анапа из Туапсе, где размещены НПЗ Роснефти.

"Есть последствия на земле, российское ПВО засыпало обломками гражданский сектор, однако предварительно попадание в Туапсе, который был эпицентром и приоритетной целью", – пишет Андрющенко.

Также он сообщил, что взрывы раздавались и в оккупированном Севастополе. Около полуночи раздалось около 10 взрывов. Зафиксирована работа ПВО. Последствия нуждаются в дополнительном уточнении.

Россия сегодня ночью содрогалась от взрывов: что известно - фото 2

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь дежурными средствами ПВО якобы перехвачено и уничтожено 128 украинских беспилотных летательных аппаратов: 83 БПЛА над территорией Краснодарского края, 30 БПЛА над территорией Республики Крым, восемь БПЛА над акваторией Азовского моря, пять БПЛА над акваторией Черного моря, по одному БПЛА над территориями Брянской и Курской областей.

Около 07:20 по московскому времени дежурными средствами ПВО якобы уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня Россия атаковала Киевщину и Харьков БПЛА.



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