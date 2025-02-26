Россия сегодня ночью содрогалась от взрывов: что известно

Сегодня ночью неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали области Российской Федерации. По данным издания ASTRA, атака была совершена на Краснодарский край.

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Как сообщил губернатор края Кондратьев, после атаки БпЛА повреждены три дома, пострадавших нет.

"Этой ночью киевский режим снова предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты Краснодарского края. В результате в нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома. По предварительной информации, пострадавших нет. В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме у станицы Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка. В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже был оперативно потушен. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждено хозяйственное сооружение", — пишет Кондратьев.

В Туапсе также ночью продолжались взрывы, местные жители сообщают об атаке на Туапсинский морской торговый порт, пишет ASTRA.

По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в период с полуночи до 05:00 над Краснодарским краем раздалось более 50 взрывов. Под атаку подверглись Темрюк и район (основная цель – порт) и Анапа из Туапсе, где размещены НПЗ Роснефти.

"Есть последствия на земле, российское ПВО засыпало обломками гражданский сектор, однако предварительно попадание в Туапсе, который был эпицентром и приоритетной целью", – пишет Андрющенко.

Также он сообщил, что взрывы раздавались и в оккупированном Севастополе. Около полуночи раздалось около 10 взрывов. Зафиксирована работа ПВО. Последствия нуждаются в дополнительном уточнении.

По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь дежурными средствами ПВО якобы перехвачено и уничтожено 128 украинских беспилотных летательных аппаратов: 83 БПЛА над территорией Краснодарского края, 30 БПЛА над территорией Республики Крым, восемь БПЛА над акваторией Азовского моря, пять БПЛА над акваторией Черного моря, по одному БПЛА над территориями Брянской и Курской областей.

Около 07:20 по московскому времени дежурными средствами ПВО якобы уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня Россия атаковала Киевщину и Харьков БПЛА.