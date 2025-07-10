Россия сделала нетипичный шаг: какой сигнал Путин посылает Трампу

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Slava Kot
Россия второй день подряд совершила массированную атаку по Украине, использовав ракеты и дроны. Как отмечает политический обозреватель Роман Шрайк, этот нетипичный шаг России можно рассматривать как сигнал российского диктатора Владимира Путина президенту США Дональду Трампу.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
В ночь на 10 июля Россия атаковала Украину 415 средствами воздушного нападения, в том числе 397 дронами и 18 ракетами. За день до этого, 9 июля Россия совершила наибольшую атаку по Украине, использовав 741 дрон и ракету, что стало абсолютным рекордом за все время войны.
Роман Шрайк отмечает, что такое количество запущенных Россией дронов превышает их уровень производства, который составляет около 170 "шахедов" и беспилотников-обманок в день. Ранее Россия несколько дней собирала дроны, чтобы совершить большую атаку по Украине и не запускала два дня подряд большое количество беспилотников.
Статистика запуска беспилотников со стороны России с мая 2025 года
По мнению Шрайка, таким образом Путин пытается послать сигналы Трампу.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский анонсировал жесткие ответы России после атаки по Украине.
Также "Комментарии" писали, что Трамп меняет подход к Путину. У Зеленского объяснили, что это значит для Украины. На какие шаги после этого может пойти президент США, ведь Путин бьет по его репутации, отказываясь идти на мирные переговоры.