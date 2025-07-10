Россия сделала нетипичный шаг: какой сигнал Путин посылает Трампу

Россия второй день подряд совершила массированную атаку по Украине, использовав ракеты и дроны. Как отмечает политический обозреватель Роман Шрайк, этот нетипичный шаг России можно рассматривать как сигнал российского диктатора Владимира Путина президенту США Дональду Трампу.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ночь на 10 июля Россия атаковала Украину 415 средствами воздушного нападения, в том числе 397 дронами и 18 ракетами. За день до этого, 9 июля Россия совершила наибольшую атаку по Украине, использовав 741 дрон и ракету, что стало абсолютным рекордом за все время войны.

Роман Шрайк отмечает, что такое количество запущенных Россией дронов превышает их уровень производства, который составляет около 170 "шахедов" и беспилотников-обманок в день. Ранее Россия несколько дней собирала дроны, чтобы совершить большую атаку по Украине и не запускала два дня подряд большое количество беспилотников.

Статистика запуска беспилотников со стороны России с мая 2025 года

По мнению Шрайка, таким образом Путин пытается послать сигналы Трампу.

"Я так понимаю, последние обстрелы происходят в рамках уяснения отношений между Путиным и Трампом, потому что Россия явно залезла в запасы дронов, чтобы обеспечить две большие атаки подряд", — считает политический обозреватель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский анонсировал жесткие ответы России после атаки по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Трамп меняет подход к Путину. У Зеленского объяснили, что это значит для Украины. На какие шаги после этого может пойти президент США, ведь Путин бьет по его репутации, отказываясь идти на мирные переговоры.