logo

BTC/USD

85636.68

ETH/USD

1869.47

LTC/USD

83.25

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия сбросила авиабомбу на собственную дамбу: где произошел «жирный» прилет
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия сбросила авиабомбу на собственную дамбу: где произошел «жирный» прилет

Оккупанты взрывают мосты в России, чтобы не прошла бронетехника ВСУ

сегодня, 15:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская армия уничтожила дамбу на территории Белгородской области с помощью авиабомбы ФАБ-3000, весящей около трех тонн. Об этом сообщили российские Z-блогеры, опубликовав видео с момента взрыва. Бомба упала возле села Поповка — всего в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. Об этом пишет Bild.

Россия сбросила авиабомбу на собственную дамбу: где произошел «жирный» прилет

Скриншот из видео

"Z-блогеры пишут, что удар был нанесен с целью усложнить возможное продвижение украинской бронетехники. В районе соседнего населенного пункта Демидовка уже почти две недели продолжаются ожесточенные бои. Минобороны России регулярно заявляет лишь об "отбитых атаках", подробности не уточняются", – отмечают журнал Bild.


Россия сбросила авиабомбу на собственную дамбу: где произошел «жирный» прилет - фото 2

Украинская сторона пока никак не комментирует ситуацию в этом районе. Однако украинские военные аналитики называют территорию Белгородской области "зоной активных боев".

С прошлого года украинские войска содержали значительную часть соседней Курской области, но в последнее время вынуждены были отступить.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 31 марта российские войска продолжили наступление на северо-запад Белгородской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

31 марта российские военкоры заявили, что у Демидовки и Поповки (к западу от Демидовки) продолжаются бои. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что в Белгородской области действуют операторы беспилотников 155 ОМБР РФ (ТОФ). Эксперт Украинского центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк 31 марта заявил, что российское военное командование перебросило подразделения 6-й ОСА РФ (Ленинградский ВО), 3-й мотострелковой дивизии (20-я ОСА Московского ВО), а также 8-я ), Корпус Армии Народной Республики [АК ЛНР]) в Белгородскую область из Харьковского, Купянского и Северского направлений. Кевлюк добавил, что российские власти также опрокинули пограничников ФСБ из Приморского края в Белгородскую область.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости