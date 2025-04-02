Россия сбросила авиабомбу на собственную дамбу: где произошел «жирный» прилет

Российская армия уничтожила дамбу на территории Белгородской области с помощью авиабомбы ФАБ-3000, весящей около трех тонн. Об этом сообщили российские Z-блогеры, опубликовав видео с момента взрыва. Бомба упала возле села Поповка — всего в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. Об этом пишет Bild.

Скриншот из видео

"Z-блогеры пишут, что удар был нанесен с целью усложнить возможное продвижение украинской бронетехники. В районе соседнего населенного пункта Демидовка уже почти две недели продолжаются ожесточенные бои. Минобороны России регулярно заявляет лишь об "отбитых атаках", подробности не уточняются", – отмечают журнал Bild .





Украинская сторона пока никак не комментирует ситуацию в этом районе. Однако украинские военные аналитики называют территорию Белгородской области "зоной активных боев".

С прошлого года украинские войска содержали значительную часть соседней Курской области, но в последнее время вынуждены были отступить.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 31 марта российские войска продолжили наступление на северо-запад Белгородской области, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

31 марта российские военкоры заявили, что у Демидовки и Поповки (к западу от Демидовки) продолжаются бои. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что в Белгородской области действуют операторы беспилотников 155 ОМБР РФ (ТОФ). Эксперт Украинского центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк 31 марта заявил, что российское военное командование перебросило подразделения 6-й ОСА РФ (Ленинградский ВО), 3-й мотострелковой дивизии (20-я ОСА Московского ВО), а также 8-я ), Корпус Армии Народной Республики [АК ЛНР]) в Белгородскую область из Харьковского, Купянского и Северского направлений. Кевлюк добавил, что российские власти также опрокинули пограничников ФСБ из Приморского края в Белгородскую область.