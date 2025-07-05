Россия руководила терактом по Телеграмм: в Одессе задержали исполнителя

Служба безопасности Украины и Нацполиция оперативно вышли на след российского агента, устроившего 5 июля теракт в Одессе. Мужчину задержали почти сразу после взрыва — он уже пытался скрыться из области.

Агент Кремля подорвал авто в Одессе

Исполнителем оказался 22-летний житель Запорожья, ранее имевший проблемы с законом. Его завербовали через телеграмм-каналы представители российских спецслужб. Впоследствии он получил инструкции, как и где организовать взрыв.



По данным следствия, злоумышленник заложил самодельную бомбу под автомобиль, указанный куратором из РФ. Чтобы россияне могли увидеть теракт в прямом эфире, агент заранее установил напротив машины мобильный телефон, подключенный к удаленному доступу.



После взрыва пострадал мирный житель – мужчина получил серьезные травмы. Автомобиль, под которым была заложена взрывчатка, полностью уничтожен.



После подрыва исполнитель попытался скрыться — покинул место происшествия и собирался "залечь на дно". Но убежать не успел: спецслужбы уже искали его по горячим следам.



Мужчине уже объявили подозрение по статье о теракте. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Следствие продолжается — правоохранители работают над тем, чтобы установить всех, кто мог быть причастен к этому преступлению.



Операция проводилась СБУ и полицией при поддержке прокуратуры Одесской области.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Взрыв автомобиля, раздавшийся утром 5 июля в Киевском районе Одессы, Служба безопасности Украины квалифицирует как попытку террористического акта. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.