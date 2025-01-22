Россия рухнет через 8 месяцев: у Зеленского назвали два нужных шага

Россия, которая является страной-оккупантом, может потерпеть крах в течение восьми месяцев при условии интенсивного увеличения ударов по ее территории и усиления международного давления на Кремль. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк (фото из открытых источников)

Как сообщает РБК-Украина, Подоляк также отметил необходимость жесткой политики в отношении государств, способствующих обходу санкций Россией.

По словам чиновника, ситуацию способны изменить эффективные удары по территории РФ, спровоцирующие панические настроения в обществе.

Если будет значительное разрушение экономики на территории России и существенный рост панических настроений среди населения, это быстро скажется на ситуации. И, обратите внимание, параллельно 6-8 месяцев обнуления российской экономики при 3-4 месяцах интенсивных ударов в глубину РФ — это может полностью изменить картину в этом году", — заявил Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ОП рассказали, как изменение позиции Китая не позволит РФ выдержать противостояние с проукраинским альянсом. Если Китай примет нейтральную позицию, Россия не сможет противостоять проукраинскому альянсу. Об этом в интервью YouTube-канала РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Россия сохраняет свою активность в политических процессах только благодаря неформальной поддержке некоторых стран Глобального юга, в частности, Китая. Поэтому во время переговоров с Путиным китайский лидер Си Цзиньпин смотрит на него как на подчиненного или даже на хозяина. Подоляк также подчеркнул, что Путин осознает свое положение и опасается этого, что, очевидно, также понимает новоизбранный президент США Дональд Трамп.

