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Россия резко меняет риторику: что задумали в Кремле

Россия "давит на жалость": российская пропаганда сменила риторику

сегодня, 13:32
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Кречмаровская Наталия

Россия хочет выставить операцию ВСУ в Курской области в максимально выгодном для себя свете. В Центре противодействия дезинформации отметили, что российская пропаганда пытается изменять характер дезинформационной кампании о якобы "зверствах ВСУ на Курщине", чтобы увеличить ее охват.

Россия резко меняет риторику: что задумали в Кремле

Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"

"После потока вбросов о якобы преступлениях украинских военных, которые не содержали никаких доказательств и не произвели впечатления на мир, российская пропаганда начала распространять сообщения другого характера — направлены на то, чтобы вызвать эмоциональную реакцию, в частности сочувствие", — пояснили в ЦПД.

Отмечается, что специалисты Центра фиксируют волну сообщений с видеозаписями слов пожилых женщин, которые рассказывают пропагандистам, как им тяжело жилось "под украинской оккупацией". В таких видео жители жалуются преимущественно о нехватке продуктов питания, типа: "жительница Курщины 7 месяцев не ела хлеба" или "жители села выжили только благодаря корове". Однако, как сообщают в Центре, рассказывая такие истории, героини на видео не истощены и выглядят вполне нормально, несмотря на якобы пережитый голод.

"Цель этой кампании Кремля остается неизменной — дискредитировать Украину и сместить фокус внимания по задокументированным преступлениям армии РФ", — убеждены в Центре.

Напомним, что в России в это время растет социальное напряжение. Политика российского диктатора Владимира Путина, как писал портал "Комментарии", обостряет экономический кризис в РФ. Россияне не выдерживают – некоторые начинают протестовать. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что указывает на углубление кризиса в РФ.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13846
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