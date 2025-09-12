Россия решилась на неожиданный шаг в Беларуси: пограничники озвучили предупреждение

Российских войск в Беларуси в настоящее время значительно меньше, чем в 2023 году, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона.

Фото: из открытых источников

По его словам, несмотря на проведение совместных учений с белорусскими войсками, Россия отправила лишь ограниченное количество личного состава и техники на территорию Беларуси. Их численность не идет по сравнению с прошлым годом, когда Москва размещала до 10-12 тысяч военных.

"Да, определенные подразделения страны-агрессора присутствуют в Беларуси, но речь не идет о масштабном сосредоточении сил. Ситуация сейчас контролируема", — отметил Демченко.

Он также подчеркнул, что ГНСУ держит ситуацию на белорусском направлении под постоянным контролем и ужесточает меры безопасности вдоль государственной границы.

Кроме этого, скорая переброска большого количества войск из России в Беларусь маловероятна, поскольку такие действия требуют времени и не останутся незамеченными украинской разведкой.

"Могу заверить: никакой подозрительной активности у границы мы пока не фиксируем — такая же ситуация была и за прошедшие сутки. Но это не повод для самоуспокоения", — добавил спикер.

Учения "Запад-2025" находятся в поле внимания не только Украины, но и западных союзников. Активная фаза маневров намечена на 12–16 сентября 2025 года. Ожидается, что в них примут участие более 13 тысяч военнослужащих.

В Беларуси уже заявили о планах отработать во время учений сценарии применения ядерного вооружения и задействовать систему "Орешник".

