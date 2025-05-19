Россия развалится и перестанет существовать: когда это произойдет

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Ткачик Олеся
Россия исчезнет с мировой карты, если будет воевать с Украиной, как со шведами 21 год, убежден военный Юрий Сиротюк.
Победа Украины
По его словам, правда в том, что уже на 12-м году войны в России произошел крупнейший обвал рождаемости за последние 200 лет.
Он подчеркнул, что после периода военной экономики, которая искусственно стимулировала экономический рост, уже в 2025 году этот пузырь лопнул. Рост упал втрое, и Россия скатилась к технической рецессии, добавил Сиротюк.
По его словам, индекс деловой активности упал ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде производства.
При этом, добавил военный, перевозки по РЖД падают примерно на 10% год за годом. Поток нефтедолларов и газовых евро неуклонно сокращается.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на переговорах в Стамбуле российская делегация заявила украинской стороне, что готова воевать годами, чтобы достичь своих так называемых целей. При этом россияне заявили, что якобы РФ воевала со Швецией 21 год и может повторить то же самое с Украиной.
При этом сейчас РФ хочет получить 5 украинских регионов, но, как указывают в Верховной Раде, с точки зрения Конституции Кремль не сможет этого добиться.
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