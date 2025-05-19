Россия исчезнет с мировой карты, если будет воевать с Украиной, как со шведами 21 год, убежден военный Юрий Сиротюк.

Победа Украины

По его словам, правда в том, что уже на 12-м году войны в России произошел крупнейший обвал рождаемости за последние 200 лет.

"В пыли пропагандистского бреда о семейных ценностях и увеличении рождаемости объективная реальность настолько разительно отличается, что Росстат полностью засекретил статистику по демографии и перестал публиковать ежемесячные отчеты", — отметил военный.

Он подчеркнул, что после периода военной экономики, которая искусственно стимулировала экономический рост, уже в 2025 году этот пузырь лопнул. Рост упал втрое, и Россия скатилась к технической рецессии, добавил Сиротюк.

По его словам, индекс деловой активности упал ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде производства.

При этом, добавил военный, перевозки по РЖД падают примерно на 10% год за годом. Поток нефтедолларов и газовых евро неуклонно сокращается.

"Поэтому обезумевшие залезли в карманы россиян. В этом году плата за услуги ЖКХ вырастет в реальном выражении на 11,9%. Осталось только пугать мир орешником. И это всего лишь четвертый год войны в полную силу.

С такими темпами Рашка не то что не протянет 21 год с сине-желтыми, но и до конца 2025 вряд ли дотянет, не надорвавшись", — подытожил Сиротюк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на переговорах в Стамбуле российская делегация заявила украинской стороне, что готова воевать годами, чтобы достичь своих так называемых целей. При этом россияне заявили, что якобы РФ воевала со Швецией 21 год и может повторить то же самое с Украиной.

При этом сейчас РФ хочет получить 5 украинских регионов, но, как указывают в Верховной Раде, с точки зрения Конституции Кремль не сможет этого добиться.