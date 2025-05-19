logo

BTC/USD

103037.07

ETH/USD

2392.23

LTC/USD

95.26

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия развалится и перестанет существовать: когда это произойдет
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия развалится и перестанет существовать: когда это произойдет

Россия не сможет воевать против Украины 21 год, как заявили в Стамбуле представители делегации Путина на переговорах

сегодня, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Россия исчезнет с мировой карты, если будет воевать с Украиной, как со шведами 21 год, убежден военный Юрий Сиротюк.

Россия развалится и перестанет существовать: когда это произойдет

Победа Украины

По его словам, правда в том, что уже на 12-м году войны в России произошел крупнейший обвал рождаемости за последние 200 лет.

"В пыли пропагандистского бреда о семейных ценностях и увеличении рождаемости объективная реальность настолько разительно отличается, что Росстат полностью засекретил статистику по демографии и перестал публиковать ежемесячные отчеты", — отметил военный.

Он подчеркнул, что после периода военной экономики, которая искусственно стимулировала экономический рост, уже в 2025 году этот пузырь лопнул. Рост упал втрое, и Россия скатилась к технической рецессии, добавил Сиротюк.

По его словам, индекс деловой активности упал ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде производства.

При этом, добавил военный, перевозки по РЖД падают примерно на 10% год за годом. Поток нефтедолларов и газовых евро неуклонно сокращается.

"Поэтому обезумевшие залезли в карманы россиян. В этом году плата за услуги ЖКХ вырастет в реальном выражении на 11,9%. Осталось только пугать мир орешником. И это всего лишь четвертый год войны в полную силу.
С такими темпами Рашка не то что не протянет 21 год с сине-желтыми, но и до конца 2025 вряд ли дотянет, не надорвавшись", — подытожил Сиротюк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на переговорах в Стамбуле российская делегация заявила украинской стороне, что готова воевать годами, чтобы достичь своих так называемых целей. При этом россияне заявили, что якобы РФ воевала со Швецией 21 год и может повторить то же самое с Украиной.

При этом сейчас РФ хочет получить 5 украинских регионов, но, как указывают в Верховной Раде, с точки зрения Конституции Кремль не сможет этого добиться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk/posts/pfbid02icETMMNMMQjw4MVwPsxaGVF4bfGwPNigiuQvRt9S3CUbmH8e36T5uc6WexXc13dfl
Теги:

Новости

Все новости