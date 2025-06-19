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Россия пыталась уничтожить украинские «Нептуны», которые бьют по их флоту

РФ боится за остатки своего флота, поэтому наняла агента, чтобы уничтожить противокорабельные комплексы «Нептун»

сегодня, 12:33
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Недилько Ксения

Россия боится атак Украины в Черном море, и пытается обезопасить остатки своего флота от украинских ударов, поэтому завербовала военнослужащего для наведения ударов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Россия пыталась уничтожить украинские «Нептуны», которые бьют по их флоту

Россия пыталась уничтожить украинские «Нептуны», которые бьют по их флоту

Отмечается, что 33-летний военный, которого завербовала российская военная разведка (более известная как гру), готовил воздушную атаку россиян на украинские ракетные комплексы "Нептун", которые держат под огневым контролем прибрежную акваторию Черного моря.

"По поручению оккупантов "крот" должен был передать им геолокации подразделения, где он проходит службу и охраняет противокорабельные комплексы "Нептун" на юге Украины.

В случае получения соответствующих координат, враг планировал совершить по ним комбинированный удар с использованием дронов-камикадзе и крылатых ракет.

Перед началом атаки куратор должен был предупредить агента об уходе на безопасное расстояние от зоны огневого поражения", – говорится в сообщении Службы безопасности.

Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и командующего Военно-Морскими силами ВСУ задержала агента и сорвала планы России.

Россия пыталась уничтожить украинские «Нептуны», которые бьют по их флоту - фото 2

После безопасности локаций Сил обороны Служба безопасности задержала фигуранта, когда он готовил агентурный "отчет" для оккупантов.

Кроме того, в процессе расследования стало известно, что завербованный военный дополнительно должен скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ, где раньше проходил военную подготовку.

По данным следствия, мобилизованный попал в поле зрения агрессора при распространении пророссийских комментариев в чат-ботах минобороны России.

При обысках у задержанного изъят телефон с поличным на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Россия пыталась уничтожить украинские «Нептуны», которые бьют по их флоту - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал , зачем россияне начали перебрасывать свои войска в Крым.



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