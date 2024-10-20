Россия пытается вмешаться в выборы в Молдове с помощью мультиков

Очередной постсоветской страной, которой сейчас так занимается россия, является Молдова, где сегодня проходят президентские выборы, а одновременно с ними еще и плебисцит по вступлению в ЕС. Не зная, как еще вмешаться в дела независимого государства, в Москве используют мультфильмы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Кадр из пропагандистского мульфильма

Так недавно прокремлевские Telegram-каналы распространили пропагандистский мультфильм, в котором жителей Молдовы убеждают не голосовать за вступление в ЕС, а сторонников евроинтеграции сравнивают с ослами.

Аргументация такова: "Тяжелый труд приводит таких ослов, как Украина и Молдова, к истощению и вымиранию, а обещанную морковку они так и не получают". Заканчивается видео риторическим вопросом-призывом: "Разве вы мечтали стать ослами? Или вы граждане и способны сказать: "Нет – ЕС, да – Молдова"?"

Ролик опубликовали не только молдавские прокремлевские каналы и всевозможные российские "царьграды", но и известная российская украинская журналистка Диана Панченко, которая написала: "Мы в Украине это проходили, поэтому мне понятно".





На самом деле, отмечают в Центре, видео сделано в манере популярного детского мультсериала "Смешарики" и озвучено голосом, похожим на одного из главных актеров русского дубляжа Михаила Черняка. Но сам он сообщил проекту "Агентства", что не озвучивал это видео, допустив, что его голос воспроизведен с помощью нейросети.

Кроме того, авторы видео об ослах намеренно пытались использовать любимый детьми и взрослыми образ, "обычно что-то разъясняющий в хорошей манере старшего товарища". Ну а выбор именно на "Смешариков" пал потому, что их смотрят не только дети, но и многие взрослые.

Между тем корпорация Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, удалила сеть групповых аккаунтов, ориентированных на русскоязычных жителей Молдовы, за нарушение политики компании. В общей сложности Meta удалила семь аккаунтов в Facebook, 23 страницы, одну группу и 20 аккаунтов в Instagram.

Компания заявила, что фейковые аккаунты публиковали критические высказывания по поводу президента Молдовы Санду, проевропейских политиков, тесных связей между Кишиневом и Бухарестом, а также поддерживали пророссийские партии в Молдове.

Национальная следственная инспекция Молдовы заявила, что заблокировала 15 каналов в Telegram и 95 чат-ботов, которые предлагают избирателям деньги за голосование "против" на референдуме о членстве в ЕС.

"Следовательно, Кремль продолжает играть в предвыборную "мафию" в Молдове. Но, судя по всему, никакие пропагандистские "смешарики" пути не помогут", – резюмировали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.