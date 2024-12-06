Россия пытается повысить ставки: где показательно планирует новые наступления

Россияне пытаются запугать Украину и США новыми наступлениями в Запорожском и Херсонском направлениях, чтобы повысить ставки для продвижения своих условий "мира". Это сравнимо с раздутием информации о ракете "Орешник", отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

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"Путинисты пытаются раздуть и выставить как условие угрозу Запорожской и Херсонской областям так, чтобы в США в серьезность их намерений поверили. Этот бред озвучивает лавров в интервью Такеру Карлсону, а армия россии показательно тренируется форсировать Днепр на полигонах и готовится к активным действиям на Херсонщине и в Запорожской области. россияне стремятся "торговать" этой угрозой, равно как и "орешником" в своей стратегии повышения ставок.

Украина понимает угрозы и имеет собственное противодействие", – отметил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Россия хочет восстановить в Украине русский язык, культуру, СМИ и УПЦ

Бывший журналист Fox News Такер Карлсон, ставший всемирно известным из-за интервью с Путиным в феврале 2024, теперь провел разговор с его приспешником – главой оккупационного МИД РФ Сергеем Лавровым.

Лавров продолжил озвучивать известные нарративы Кремля о том, что мир в Украине возможен только на условиях России, а Украина должна отдать свои территории и отказаться от курса Евроинтеграции и вступления в НАТО. Кратко условия для мирных переговоров, на которые может согласиться РФ, выглядят так:

▪ Украина без НАТО. Никаких западных военных баз в Украине и учений с участием иностранных войск;

▪ Вхождение четырех новых регионов в состав России;

▪ Публичная отмена Зеленским указа о запрете переговоров с Путиным;

▪ Отказ от законов, запрещающих русский язык, культуру, СМИ, УПЦ;

▪ РФ готова быть среди стран, которые предоставят Украине гарантии безопасности.