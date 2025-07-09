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Россия прямо сейчас использует территорию другой страны для пролета «шахедов»

Оккупанты используют Беларусь для пролета ударных БпЛА в Украину

9 июля 2025, 23:50
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Недилько Ксения

РФ прямо сейчас использует территорию Беларуси для пролета ударных БпЛА типа Shahed. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Россия прямо сейчас использует территорию другой страны для пролета «шахедов»

Россия прямо сейчас использует территорию другой страны для пролета «шахедов»

По данным Воздушных Сил ВСУ, сейчас над территорией Украины несколько десятков ударных беспилотников, по состоянию на 23:43 курс такой:

Новая группа вражеских БПЛА с юга курсом на Николаевщину, курсом на Николаев!

Новая группа враждебных БПЛА на севере Херсона курсом на Никополь!

Большая группа "шахедов" на севере Сумщины и Черниговщины курсом на запад, Чернигов.

Большая группа "шахедов" на юге Сумщины, юге Черниговщины, севере Полтавщины курсом на юго-запад.

Группа БПЛА на северо-востоке Черкасской области курсом на запад, Днепропетровщину.

Группа БпЛА на западе, в центре Харьковской области курсом на Полтавщину, Днепропетровщину.

"Шахеды" на юге, в центре Днепропетровской области курсом на север.

"Шахеды" на востоке Кировоградской области курсом на Кропивницкий.

БпЛА на севере Ровенщины двигаются вдоль границы с Беларусью на запад.

"Шахеды" на западе Тернопольской области курсом на Тернополь.



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