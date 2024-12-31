Россия проводит широкую кампанию, отыгрываясь на украинцах: что на это указывает

Вечером 30 декабря в информационном пространстве Украины появилось сообщение о том, что эфир Национального телемарафона якобы подвергся хакерской атаке, сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Сообщалось, что якобы телеканалы транслировали следующее сообщение:

"В течение нескольких часов враг собирается нанести удар баллистическими ракетами средней дальности "Орешник" по городам Украины. В случае объявления тревоги, пожалуйста, немедленно проследите в укрытие!"

При этом украинские телеканалы почти сразу опровергли эту информацию и заверили, что работают как обычно, однако вброс ширился по сети интернет.

“Данный инцидент является примером информационных операций, которые осуществляются российскими спецслужбами для нагнетания паники в украинском обществе. Первоисточником фейка является англоязычный сайт news-pravda.com, на котором соответствующее сообщение появилось 30 декабря в 19:00. Указанный сайт, мимикрируемый под новостное издание, принадлежит к сети вебсайтов ZOV/Pravda, созданных для распространения российской пропаганды и дезинформации среди украинской и иностранных аудиторий. Эта сеть была обнаружена Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности в декабре 2023 года", — пояснили в центре.

По данным мониторинга, в русскоязычном сегменте интернета фейк был растиражирован как минимум 173 источниками, преимущественно на платформе Telegram.

"Распространяя 30 декабря фейк об ударе "Орешником", враг пытался распространить панику среди украинцев. Параллельно враг пытался достичь деморализующего эффекта из-за распространения лжи об уязвимости Национального телемарафона перед хакерскими атаками", — отметили в центре.

Также предположили, что по всем признакам вражеская информационная операция 30 декабря является составляющей более широкой кампании по рекламе путинского "чудо-оружия", которая началась после удара межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру 21 ноября. Для достижения максимального политического эффекта Москва использует все средства для нагнетания страхов. Для достижения максимального политического эффекта Москва использует все средства для нагнетания страхов перед "Орешником".

Напомним, что белорусский диктатор Александр Лукашенко, как писал портал "Комментарии", попросил у Путина "Орешник".



