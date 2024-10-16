Россия проводит передислокацию самолетов на авиабазах: сколько снарядили ракетами

РФ, вероятно, продолжает подготовку к массированному обстрелу Украины – продолжается передислокация и возможное снаряжение самолетов ракетами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию платформы Tracking.



Фото из открытых источников

На мониторинговой платформе сообщили, что была осуществлена передислокация одного Ту-95МС с авиабазы "Оленья" на "Энгельс-2" (посадка состоялась около 14:30).

“Обычная передислокация борта или с целью зарядки неизвестно. Узнаем позже”, — говорится в сообщении.

По состоянию на 13 октября один борт Ту-95МС с авиабазы "Оленья" вернулся на авиабазу "Энгельс-2". Также произошла ротация бортов между авиабазами:

11 октября с "Энгельс-2" на "Оленья".

13 октября из "Оленья" на "Энгельс-2".

По состоянию на 18:00 16 октября на "Энгельс-2" находится шесть бортов Ту-95МС.

С 12 октября рейсов Ил-76 на авиабазу "Энгельс-2" не наблюдалось.

Напомним, что стратегический бомбардировщик Ту-95МС является носителем ракет:

Х-55/555 (до 6 штук на внутренних узлах подвески),

Х-101 (до 8 штук на наружных узлах подвески).

РФ имеет на вооружении две модификации этого бомбардировщика: Ту-95МС и Ту-95МСМ. Отметим, что ракеты Х-101 способен нести только бомбардировщик последней модификации – Ту-95МСМ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупационные войска стремительно продвигаются на территории Украины, забирая под свой контроль новые населенные пункты. За два месяца 2024, август и сентябрь, войска РФ оккупировали в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год. Подробнее о продвижении оккупантов на территории Украины читайте по ссылке.



