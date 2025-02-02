Россия просто разбомбит Украину и захватит Киев: что известно об ужасном сценарии

Если Киев потеряет поддержку Соединенных Штатов, Украина не выстоит. Россия продвинется вперед в 2025 году, а к 2026 году Украина потеряет эффективную ПВО и Москва перейдет к непрерывным бомбардировкам. К 2027 году Киев, а, возможно, и вся территория Украины будут российскими, передает 30 января портал "Комментарии" со ссылкой на прогноз издания The Hill.

Россия сможет в 2026 году бомбить Украину без сопротивления, если прекратится американская военная помощь. Фото: минобороны РФ

Издание не сомневается, что Вооруженные силы Украины будут продолжать мужественно сражаться. Но, скорее всего, падут до конца 2026 года под российским натиском и бомбами, что позволит РФ захватить Киев и продвинуться к границе с НАТО.

The Hill прогнозирует, что Россия восстановит боевые подразделения, использует ресурсы Украины для усиления своих возможностей, разместит свои войска вдоль границы с НАТО и будет готова к нападению на страны за пределами Украины до 2030 года.

"Представление о том, что Америка должна отстраниться от Европы и сэкономить свои силы и деньги, не учитывает глобальную природу конфликта. Если позволить Украине пасть, Вашингтону понадобится более боеспособная, более оперативная и расположенная в большем количестве мест армия", — предупреждает The Hill.

По расчетам издания, для сдерживания РФ при таком сценарии или, в случае необходимости, победы над Россией, вооруженным силам США необходимо 14 новых бригадных боевых групп, 18 дополнительных боевых кораблей, восемь дополнительных пехотных батальонов морской пехоты, 555 дополнительных самолетов ВВС и 266 тыс. военнослужащих. Это обойдется на порядки дороже, чем сдержать РФ, оказывая Украине помощь — в сумму около 800 млрд долларов.

"Даже если отбросить опасные и моральные причины поддержки Киева, которые очень важны, помощь Украине — финансово обоснованное решение для Соединенных Штатов", — резюмирует The Hill.

Как писал портал "Коментарии", российское "наступление на Днепр" пока происходит в информационном поле. Пропагандисты РФ активно "подогревают" тему и следят, впадает ли Украина в панику. Реальное наступление возможно, однако требует больших ресурсов и может оказаться невыгодным российскому правителю Владимиру Путину. Такое мнение высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко