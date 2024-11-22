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Россия прорабатывает механизмы оповещения украинцев о нових ударах баллистикой

Россия предпочла бы, чтобы Вашингтон прислушался к заявлениям Путина, которые были сделаны до испытаний "Орешника", заявил Песков

22 ноября 2024, 12:46
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Недилько Ксения

Российские военные проработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами. Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское издание РИА-новости.

Россия прорабатывает механизмы оповещения украинцев о нових ударах баллистикой

Обстрел Днепра ракетой "Орешник". Фото: скриншот из видео

Песков прокомментировал удар по Украине новой баллистической ракетой и вчерашнее обращение Путина.

"Основной посыл заявления Путина в том, что безрассудные решения Запада по поставкам ракет на Украину не могут остаться без ответа", — заявил Песков.    

Он отметил, что Россия продемонстрировала свои возможности ответа на действия Запада, использовав баллистические ракеты.

Россия направила США автоматическое предупреждение о запуске "Орешника" в связи с тем, что ракета является баллистической, но не межконтинентальной, а средней дальности, объяснил Песков.

Он добавил, что контактов с действующей администрацией США после испытаний "Орешника" не было.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:                          

В СНБО заговорили о ликвидации Путина

Гораздо выгоднее для всех мир без Путина и его режима. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко после выступления диктатора страны-агрессора об атаке баллистической ракетой "Орешник", угрозах ядерного оружия и обстрела стран Запада.

"Намного выгоднее для всех мир без путина и его режима. Думаю, что пора изменить взгляд в сторону этой концепции", – написал Коваленко в Telegram.                                                                           



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