Россия продолжает войну против энергетической безопасности Европы, – эксперт Кацуба

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Slava Kot
За 2022 и 2023 годы европейские политики, бизнес и
общественность многое сделали для того, чтобы избавиться от опасной
энергетической зависимости от России, в том числе — зависимости от нефти и
газа. Но россияне не оставляют попыток атаковать энергетику не только Украины,
но и Европы. Об этом пишет эксперт в сфере энергетики и предприниматель
Александр Кацуба в
своей колонке для издания Факты.
Александр Кацуба
Эксперт напоминает о четырех направлениях, где россияне
продолжают вести свою войну на энергетическом фронте. Первый – это попытка
сохранить влияние на рынке атомных технологий, где агрессоры продолжают
контролировать 40% рынка. Второе направление враждебной активности – Россия
активно срывает планы замещения своих нефти и газа другими видами ископаемого
топлива политическими и информационными диверсиями. Третье направление –
использование "друзей России", которые продвигают идею "вернуть
все как было до 2022 года".
Четвертое направление хорошо знакомо украинцам – это
террористическая деятельность России. По постоянным атакам на украинскую
энергетическую инфраструктуру ракетами и дронами мы уже знаем, что Путин не
остановится ни перед каким преступлением, чтобы попытаться деморализовать
украинцев — то же самое он делает с Европой, пишет эксперт.
В октябре при загадочных обстоятельствах разразился
газопровод между Эстонией и Финляндией. До этого были предприняты попытки
осуществить атаки на энергетическую инфраструктуру Чехии, Польши и Германии. Мы
точно знаем: пока в России существует режим Путина, террористические атаки в
Украине, Европе и мире – неизбежны. В том числе против энергетической
инфраструктуры, резюмирует Кацуба.
Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.
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