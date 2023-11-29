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Россия продолжает войну против энергетической безопасности Европы, – эксперт Кацуба

Эксперт в области энергетики Александр Кацуба назвал четыре направления войны России на энергетическом фронте.

сегодня, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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За 2022 и 2023 годы европейские политики, бизнес и общественность многое сделали для того, чтобы избавиться от опасной энергетической зависимости от России, в том числе — зависимости от нефти и газа. Но россияне не оставляют попыток атаковать энергетику не только Украины, но и Европы. Об этом пишет эксперт в сфере энергетики и предприниматель Александр Кацуба в своей колонке для издания Факты.

Россия продолжает войну против энергетической безопасности Европы, – эксперт Кацуба

Александр Кацуба


Эксперт напоминает о четырех направлениях, где россияне продолжают вести свою войну на энергетическом фронте. Первый – это попытка сохранить влияние на рынке атомных технологий, где агрессоры продолжают контролировать 40% рынка. Второе направление враждебной активности – Россия активно срывает планы замещения своих нефти и газа другими видами ископаемого топлива политическими и информационными диверсиями. Третье направление – использование "друзей России", которые продвигают идею "вернуть все как было до 2022 года".

Четвертое направление хорошо знакомо украинцам – это террористическая деятельность России. По постоянным атакам на украинскую энергетическую инфраструктуру ракетами и дронами мы уже знаем, что Путин не остановится ни перед каким преступлением, чтобы попытаться деморализовать украинцев — то же самое он делает с Европой, пишет эксперт.

В октябре при загадочных обстоятельствах разразился газопровод между Эстонией и Финляндией. До этого были предприняты попытки осуществить атаки на энергетическую инфраструктуру Чехии, Польши и Германии. Мы точно знаем: пока в России существует режим Путина, террористические атаки в Украине, Европе и мире – неизбежны. В том числе против энергетической инфраструктуры, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.



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Источник: https://fakty.ua/ru/429730-aleksandr-kacuba-rossiya-prodolzhaet-atakovat-energeticheskuyu-bezopasnost-evropy
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