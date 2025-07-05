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Россия продолжает вербовать детей для диверсий: что известно

Полиция фиксирует десятки попыток привлечения подростков к диверсиям: более 60 случаев только в этом году

5 июля 2025, 17:04
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Ткачова Марія

В 2025 году ювенальная полиция зафиксировала 62 случая участия детей в потенциально террористических действиях — в частности, попытках диверсий. Еще около 70 подростков сообщили о попытках их вербовки.

Россия продолжает вербовать детей для диверсий: что известно

Россия вербует детей для диверсий

Почти все заинтересованные в привлечении – это подростки от 13 до 17 лет. По данным полиции, большинство детей готовы к риску, поскольку воспринимают "преступную работу" как легкий заработок, не осознавая, что могут пострадать или стать частью преступления.

Источники среди стражей порядка отмечают, что основной мотивацией для детей являются деньги, а также ощущение самоутверждения и вера в то, что их привлечение останется незамеченным. При этом ни один из подростков не осознает возможных тяжелых последствий.

Правоохранители фиксируют постепенное снижение количества новых случаев вербовки благодаря превентивной работе в школах, тренингам для родителей и общественным информационным кампаниям. География охвата широка: вербовка проходит не только в эпицентрах — Одесской, Харьковской, Николаевской областях и Киеве, но и в других регионах страны.

Именно из-за эффективной коммуникации полиция получила более 70 обращений от детей, сообщивших о неудачных попытках вербовки. Кроме того, стражи порядка фокусируются на разъяснительной работе в коллективах — учителей, родителей и самих подростков, разъясняя, как распознать вербовщиков.

Полицейские подчеркивают, что важно не просто обсуждать угрозу, а показать подросткам, что они не одиноки и могут предотвратить преступление еще на начальной стадии.

Также сообщается, что вербовочная цепочка часто начинается с мелких задач — вроде бы создания граффити или раздачи листовок, что позволяет преступникам привлекать детей к более серьезным действиям. Их работу координирует ювенальная полиция в тесном сотрудничестве с СБУ и учебными заведениями.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фоне обострения отношений с Азербайджаном Россия активизировала наращивание своего военного присутствия в Армении. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Кремль ускорил процесс комплектования 102-й военной базы в Гюмри.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/4011187-vasil-bogdan-nacalnik-uvenalnoi-policii-ukraini.html
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