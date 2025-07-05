В 2025 году ювенальная полиция зафиксировала 62 случая участия детей в потенциально террористических действиях — в частности, попытках диверсий. Еще около 70 подростков сообщили о попытках их вербовки.

Россия вербует детей для диверсий

Почти все заинтересованные в привлечении – это подростки от 13 до 17 лет. По данным полиции, большинство детей готовы к риску, поскольку воспринимают "преступную работу" как легкий заработок, не осознавая, что могут пострадать или стать частью преступления.



Источники среди стражей порядка отмечают, что основной мотивацией для детей являются деньги, а также ощущение самоутверждения и вера в то, что их привлечение останется незамеченным. При этом ни один из подростков не осознает возможных тяжелых последствий.



Правоохранители фиксируют постепенное снижение количества новых случаев вербовки благодаря превентивной работе в школах, тренингам для родителей и общественным информационным кампаниям. География охвата широка: вербовка проходит не только в эпицентрах — Одесской, Харьковской, Николаевской областях и Киеве, но и в других регионах страны.



Именно из-за эффективной коммуникации полиция получила более 70 обращений от детей, сообщивших о неудачных попытках вербовки. Кроме того, стражи порядка фокусируются на разъяснительной работе в коллективах — учителей, родителей и самих подростков, разъясняя, как распознать вербовщиков.



Полицейские подчеркивают, что важно не просто обсуждать угрозу, а показать подросткам, что они не одиноки и могут предотвратить преступление еще на начальной стадии.



Также сообщается, что вербовочная цепочка часто начинается с мелких задач — вроде бы создания граффити или раздачи листовок, что позволяет преступникам привлекать детей к более серьезным действиям. Их работу координирует ювенальная полиция в тесном сотрудничестве с СБУ и учебными заведениями.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фоне обострения отношений с Азербайджаном Россия активизировала наращивание своего военного присутствия в Армении. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Кремль ускорил процесс комплектования 102-й военной базы в Гюмри.