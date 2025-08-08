Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия продолжает информационную кампанию по дискредитации процесса обмена пленными. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что информация, что Украина отказывается забрать своих военнопленных, является фейком МИД РФ.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
По данным аналитиков, на этот раз МИД РФ распространяет ложные заявления, якобы "1000 украинских военнопленных сознательно не забирают из России". В России отмечают, что задержки обмена связаны с "безнравственностью Киева".
При этом пропагандисты в этом информационном вбросе распространяют фейковые нарративы о том, что украинские военные с начала службы якобы "мечтают быстрее попасть в плен".
Аналитики отмечают, что Украина неоднократно отмечала готовность осуществлять обмен по принципу "всех на всех". В ЦПД подчеркнули, что любые задержки в проведении обменов вызваны именно позицией России. Именно россияне используют тему военнопленных как инструмент политического и информационного давления.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России, несмотря на громкие заявления, что санкции не работают, экономика трещит. Ситуацию уже не скрывают в Центробанке РФ, признав в обновленном макропрогнозе, что экономический рост может снизиться до нуля уже к концу 2025 года. Россиянам следует готовиться к худшим сценариям.