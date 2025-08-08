Россия продолжает информационную кампанию по дискредитации процесса обмена пленными. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что информация, что Украина отказывается забрать своих военнопленных, является фейком МИД РФ.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По данным аналитиков, на этот раз МИД РФ распространяет ложные заявления, якобы "1000 украинских военнопленных сознательно не забирают из России". В России отмечают, что задержки обмена связаны с "безнравственностью Киева".

При этом пропагандисты в этом информационном вбросе распространяют фейковые нарративы о том, что украинские военные с начала службы якобы "мечтают быстрее попасть в плен".

"Заявления МИД РФ являются частью информационной операции, проводимой Россией для дискредитации процесса обменов и усиления недоверия к украинской власти. Но эти заявления не имеют ничего общего с реальностью", — отметили в ЦПД.

Аналитики отмечают, что Украина неоднократно отмечала готовность осуществлять обмен по принципу "всех на всех". В ЦПД подчеркнули, что любые задержки в проведении обменов вызваны именно позицией России. Именно россияне используют тему военнопленных как инструмент политического и информационного давления.

“Цель России – путем информационной операции сорвать обмен “всех на всех”, – отметили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России, несмотря на громкие заявления, что санкции не работают, экономика трещит. Ситуацию уже не скрывают в Центробанке РФ, признав в обновленном макропрогнозе, что экономический рост может снизиться до нуля уже к концу 2025 года. Россиянам следует готовиться к худшим сценариям.