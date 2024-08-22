Российские силы подходят к взятию стратегически важного города Покровска в Донецкой области, что значительно ухудшает положение Украины, сообщает The Economist . Город, где проживает около 59 000 человек, находился на линии фронта с самого начала войны, но только недавно угроза его потери стала вполне реальной.

Россия близка к захвату Покровска (фото из открытых источников)

Жители Покровска, такие как 84-летняя Нина Уварова, вынуждены бежать из-за угрозы приближения российских войск. Местные учреждения закрываются, а многие покидают город, чтобы избежать обстрелов. К примеру, Нина, которая уже переживала эвакуацию во время Второй мировой войны, снова сталкивается с необходимостью покинуть родной дом. Ее сын помогает собрать самое необходимое и доставить эвакуационный поезд.

Увлечение Покровской может стать важным шагом для России на пути к дальнейшему наступлению на крупные украинские города, такие как Днепр и Запорожье. Украина надеялась, что неожиданное контрнаступление в Курской области уменьшит давление на Покровск, но это не оправдало ожиданий, и российское наступление только усилилось.

Положение в Покровске становится все более опасным. Полиция и местные органы власти уже эвакуировались, супермаркеты закрываются, а люди стоят в очередях в банки и почтовые отделения, пытаясь решить все важные вопросы перед возможной оккупацией. Горожане спешно покидают свои дома, забирая с собой только самое необходимое – от семейных реликвий до бытовой техники и мебели.

Покровск оказался под угрозой после отступления украинских сил из Авдеевки в феврале и неудачной ротации войск в Очеретино в мае. Российские войска уже вплотную подошли к городу – их позиции находятся в 10 км. На эвакуационных платформах слышен плач людей, вынужденных покидать свою жизнь позади. Местная жительница Юлия Костынова не может сдержать слез, вспоминая о разрушенном рабочем месте — мясоперерабатывающем комбинате, уничтоженном российской бомбой 11 августа.

Украинское военное командование по-разному объясняет продвижение россиян. Некоторые офицеры жалуются на дефицит боеприпасов, в то время как враг может использовать гораздо больше снарядов. Другие указывают на усовершенствованную российскую тактику, в том числе новые формы электронной борьбы, пехотные атаки малыми группами и использование планирующих бомб. Тем не менее, основные проблемы заключаются в истощении военных и нехватке живой силы.

Полковник Павел Федосенко отмечает, что украинские солдаты вынуждены воевать в сложнейших условиях. Некоторые бойцы остаются на передовой по 30-40 дней, живя в постоянном страхе перед смертью. Такие обстоятельства приводят к серьезным проблемам со здоровьем, включая инсульты.

Неожиданное наступление украинских войск в России вызвало неоднозначную реакцию. Сначала это подняло моральный дух солдат, но надежды на то, что российские войска снизят давление на Покровск, не оправдались. Россия смогла перебросить войска на восточный фронт, усиливая свои позиции вокруг города, в то время как Украина перенаправила часть своих подразделений в Курскую область.

Ситуация на фронте вокруг Покровска неопределенна. Хотя темпы наступления россиян несколько снизились после 19 августа, угроза для города остается высокой. Командир подразделения БПЛА Александр предупреждает, что российские силы могут эффективно использовать слабые места в украинской обороне. Увлечения Покровска, по его мнению, только вопрос времени.

Дальнейшая судьба города остается под вопросом. Если россиянам удастся захватить Покровск и продвинуться к административным границам Донецкой области, это может стать достаточным основанием Путину объявить о политической победе и начать переговоры. Но это не является определенным. Многое зависит от того, сможет ли Украина удержать контроль над территорией, которую она сейчас занимает в России, и использовать это как рычаг в возможных переговорах.

Нина Уварова не верит в какие-либо переговоры, о которых она узнает из газет, которые присылают ей сыновья. Она также не питает никаких иллюзий относительно человека, чье имя он не хочет называть.

"Мне противно слушать его. Противно видеть. Противно читать о нем", – признается Нина перед тем, как сесть в эвакуационный поезд и помахать на прощание Покровскую.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский высказался о Покровском направлении