Несмотря на успешный прорыв Украины в Курскую область, Россия приближается к большой победе на Донбассе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что ключевой украинский город Покровск эвакуируется. Украинские солдаты в этом направлении считают, что успех их товарищей на границе не способствует снятию напряжения на их направлении.

В материале отмечается, что продвижение России в важнейший логистический центр Покровска, так долго находившийся в ее прицеле, набрало обороты. На прошлой неделе правительство Киева приказало принудительно эвакуировать город.

В телефонных разговорах с The Times украинские военные командиры пытались объяснить очевидный обвал вокруг Покровска, одни обвиняя отсутствие артиллерийских снарядов, другие – новую российскую тактику или использование планирующих бомб и радиоэлектронной борьбы. Однако они согласились, что одна из самых больших проблем, с которой они сталкиваются, состоит в том, что россияне численно преобладают.

"Ситуация сложная, мы теряем позиции, враг нас отвергает. Люди истощены. Нам нужны свежие люди. Какими бы замечательными ни были наши бойцы, россиянам все равно удается раздавить нас своей численностью. Невозможно удержать позицию, когда вас двое или трое, а на вас уходят от десяти до двадцати", — рассказала капитан Дзвенислава Рымарь из 47-й бригады, участвующей в боях под Покровском.

"Похоже, есть понимание того, что Путин готов пожертвовать Курском, чтобы не потерять темп в Донецкой области. Это единственный участок линии фронта, где им это удается", — рассказал капитан Иван Секач из 110-й механизированной бригады, пытающейся блокировать продвижение России с позиций под Покровском.

Он верил, что Россия не отступит от жестокой тактики, которую она использовала во время войны в Украине, а также на других полях сражений от Чечни до Сирии, предполагая, что солдаты Путина "разбомбят Покровск в клочья".

Секач верил, что с осенью может прийти спасение от россиян.

"Когда листья начнут опадать и пойдет дождь, они застрят. Нам просто нужно выдержать до этого", — сказал он.

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