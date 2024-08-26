Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несмотря на успешный прорыв Украины в Курскую область, Россия приближается к большой победе на Донбассе. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Times".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что ключевой украинский город Покровск эвакуируется. Украинские солдаты в этом направлении считают, что успех их товарищей на границе не способствует снятию напряжения на их направлении.
В материале отмечается, что продвижение России в важнейший логистический центр Покровска, так долго находившийся в ее прицеле, набрало обороты. На прошлой неделе правительство Киева приказало принудительно эвакуировать город.
В телефонных разговорах с The Times украинские военные командиры пытались объяснить очевидный обвал вокруг Покровска, одни обвиняя отсутствие артиллерийских снарядов, другие – новую российскую тактику или использование планирующих бомб и радиоэлектронной борьбы. Однако они согласились, что одна из самых больших проблем, с которой они сталкиваются, состоит в том, что россияне численно преобладают.
Он верил, что Россия не отступит от жестокой тактики, которую она использовала во время войны в Украине, а также на других полях сражений от Чечни до Сирии, предполагая, что солдаты Путина "разбомбят Покровск в клочья".
Секач верил, что с осенью может прийти спасение от россиян.
Читайте на портале "Комментарии" — ВСУ на Курщине: о чем говорит реакция россиян, объявит ли Путин новую волну мобилизации.
Новости