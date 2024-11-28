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Россия превратилась в конвейер смерти: сколько "живут" солдаты на фронте

Потери русской армии увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом

сегодня, 20:41
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Кречмаровская Наталия

Россия бросает тысячи солдат на войну с Украиной – потери российской армии исчисляется более чем в 1000 бойцов ежедневно. По данным Sky News, средняя продолжительность жизни российских солдат составляет от 2 недель до месяца, сообщает портал "Комментарии".

Россия превратилась в конвейер смерти: сколько "живут" солдаты на фронте

Фото портал "Комментарии"

Издание сообщает, что ключевым двигателем военных успехов России стали "мясные штурмы", которые подпитываются большими объемами новобранцев, ушедших в армию РФ под давлением или из-за соблазна больших денег.

Однако, по словам эстонского аналитика Артура Рехи, средняя продолжительность жизни таких солдат не превышает одного месяца с момента заключения контракта. Он отметил, что дневная численность погибших россиян достигла 1600 человек — вдвое больше, чем год назад.

"Россия превратилась в огромный конвейер смерти, который уничтожает Украину и пожирает себя изнутри", — отметил аналитик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что потери российских войск в Курской области значительно превысили украинские и это при том, что ВСУ наступали. Такой информацией поделился блоггер и военнослужащий Кирилл Сазонов на своем официальном Telegram-канале.

“Друзья, еще немного вам интересных деталей Курской операции ВСУ. Сами понимаете, откуда цифры. В наступлении ВСУ понесли потери втрое меньше, чем противник в обороне. Такого в истории войны и наступлений не было. Сейчас российские источники говорят даже об одном до пяти! В наступлении. Представляете, в каком соотношении они идут, когда мы в обороне", — рассказал военный.

Узнать подробнее о ситуации на фронте можно по ссылке.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-russia-war-putin-latest-live-sky-news-12541713?postid=8692447#liveblog-body
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