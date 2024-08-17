В Белогорском районе временно оккупированного Крыма россияне построят объект размещения твердых коммунальных отходов стоимостью более миллиарда российских рублей.

РФ построит новую свалку в Крыму. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, это должна быть очередная свалка отходов, с которыми оккупационные власти не в силах справиться, а ее расположение станет еще одной экологически опасной точкой на карте оккупированных территорий.

Отмечается, что Белогорский район аннексированного Крыма за время российской оккупации стал особенно загрязненным. Состояние радиационного фона его территорий превышает все допустимые нормы.

Как отмечает Центр сопротивления, новый полигон с мусором окончательно разрушит экологию Белогорщины. Учитывая, что россияне строят свои свалки на временно оккупированных территориях Украины, чтобы свозить туда и утилизировать хлам с территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не позволяют Украине использовать свое оружие для дальнобойных ударов внутри России. "Вы должны помнить, что это не только Штаты, а коалиция объединившихся стран, чтобы оказывать Украине оружие, средства и поддержку. Мы считаем, что лучший способ, с помощью которого украинцы могут быть эффективными на поле боя, — объединить эти возможности вместе и продолжать отвергать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одобрительная реакция западных партнеров на события в Курской области, которые признали право Украины отстаивать свои интересы, ведя боевые действия на российской территории — весомый положительный сигнал, заявил политолог Владимир Фесенко. По его словам, с политической и военной точек зрения главный положительный эффект от Курской операции был достигнут благодаря нестандартным действиям. Россияне оказались не готовы к операции украинской армии, а потому не исключено, что Украина может прибегнуть к еще одному неожиданному шагу, считает он.