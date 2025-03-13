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Россия предоставила США список требований для заключения соглашения по прекращению войны против Украины

Требования включают отсутствие членства Киева в НАТО, отсутствие иностранных войск в Украине

13 марта 2025, 08:09 comments7486
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Недилько Ксения

Россия представила США список требований по соглашению о прекращении войны против Украины и перезагрузке отношений с Вашингтоном . Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, осведомленных в этом вопросе.

Россия предоставила США список требований для заключения соглашения по прекращению войны против Украины

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Непонятно, что именно Москва включила в свой список и готова ли она вести мирные переговоры с Киевом до их принятия . По словам источников, российские и американские официальные лица обсуждали условия во время личных и виртуальных разговоров за последние три недели.

Они назвали условия Кремля широкими и схожими с требованиями, которые он ранее выдвигал Украине, США и НАТО", – говорится в статье.

Эти предварительные условия включали отсутствие членства Киева в НАТО, соглашение о неразмещении иностранных войск в Украине и международное признание заявления президента Владимира Путина о том, что Крым и четыре области принадлежат России.

В последние годы Россия также потребовала устранить от США и НАТО то, что она назвала "коренными причинами" войны, включая расширение НАТО на восток.

"Президент США Дональд Трамп ожидает от Путина сообщения о том, согласится ли он на 30-дневное перемирие, которое президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что примет как первый шаг к мирным переговорам.

Приверженность Путина потенциальному соглашению о прекращении огня все еще остается неопределенной, детали еще не определены.

Некоторые американские чиновники, законодатели и эксперты опасаются, что Путин, бывший офицер КГБ, использует перемирие, чтобы усилить, как они говорят, попытку разделить США, Украину и Европу и подорвать какие-либо переговоры", – отмечают в издании.

Посольство России в Вашингтоне и Белый дом не сразу ответили на запрос о комментарии.

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский поздравил встречу на этой неделе в Саудовской Аравии между официальными лицами США и Украины как конструктивную и сказал, что потенциальное 30-дневное прекращение огня с Россией может быть использовано для разработки более широкого мирного соглашения.

В последние два десятилетия Москва выдвинула много таких же требований, некоторые из них попали на официальные переговоры с США и Европой.

Эксперты говорят, что требования России, вероятно, преследуют цель не только сформировать окончательное соглашение с Украиной, но и стать основой договоренностей с ее западными сторонниками.

В последние два десятилетия Россия выдвигала подобные требования к США – требования, которые ограничили бы способность Запада создать более сильное военное присутствие в Европе и потенциально позволили Путину расширить свое влияние на континенте.

"Нет никаких признаков того, что россияне готовы пойти на какие-то уступки", — сказала Анджела Стент, старший научный сотрудник Института Брукингса, которая была главным аналитиком разведки США по России и Евразии. "Требования не изменились. Я думаю, что они действительно не заинтересованы в мире или значимом прекращении огня".

Согласно правительственным документам США, с которыми ознакомилось Reuters, в своих усилиях предотвратить то, что, по мнению представителей разведки США, было неизбежно российское вторжение, высокопоставленные должностные лица администрации Байдена сотрудничали с российскими коллегами по трем требованиям Кремля.

Согласно документам, они касались запрета военных учений США и других сил НАТО на территориях новых членов альянса и запрета размещения ракет средней дальности США в Европе или других местах в пределах российской территории.

Россияне также стремились запретить военные учения США или НАТО по Восточной Европе на Кавказ и в Центральную Азию, свидетельствуют документы.

"Это те же требования России, которые выдвигались с 1945 года", — сказала Кори Шейк, бывший чиновник Пентагона, руководящий исследованиями внешней и оборонной политики в American Enterprise Institute. "Принимая во внимание поведение администрации Трампа в последние недели, европейцы не просто боятся, что мы их покидаем, они боятся, что мы присоединились к врагу".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в России в феврале этого года согласовали документ, в котором говорится, что РФ "должна работать над ослаблением переговорной позиции США в отношении Украины", а также в нем говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти.



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