Россия пойдет на переговоры, если выполнит одну из целей "СВО": о чем речь

Россия не будет готова к переговорам с Украиной, пока ее войска не достигнут административных границ Донецкой области, сообщил в эфире телеканала Киев 24 военный аналитик Андрей Крамаров.

Переговоры Украины и РФ

По словам эксперта, захват Покровска является ключевой целью для российских военных, поскольку это обеспечит им стратегическое преимущество для дальнейшего наступления на Славянск и достижения административных границ Донбасса.

То есть, говорит эксперт, для России Покровск является стратегически важным пунктом. Его восторг откроет оккупантам оперативное пространство, подобно тому, что было после падения Авдеевки. На открытом пространстве благодаря численному превосходству армии они смогут активнее продвигаться. Следующий шаг – россиян это движение в направлении Славянска, если они смогут взять Покровск, считает Крамаров.

Эксперт также отметил, что политическое руководство РФ неоднократно меняло заявленные цели так называемой "специальной военной операции". Однако выход на административные границы Донецкой области остается для Кремля политически приоритетным.

"Дальше они могут остановиться и сказать, мол, мы для того и начинали "СВО", чтобы, условно, "освободить" эти территории… У них появится политическая адженда, с которой они могут начинать переговоры. Но россияне не будут начинать их, пока полностью не выйдут на админграницы Донецкой области. Поэтому сейчас битва за Покровск очень важна", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Покровска противник расширяет плацдарм для наступления, но наиболее вероятно, что он попытается захватить с.Котлы и по "железке" зайти в Покровск. Эта тактика очень затратна по людям, но как показал пример Авдеевки – действенная.



