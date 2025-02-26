Россия повышает ставки, есть угроза для двух областей: о чем идет речь

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Лиля Воробьева
Россия пытается усилить свои позиции перед возможными переговорами с США и Дональдом Трампом.
Сергей Лавров (фото из открытых источников)
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
По его словам, заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу Херсона и Запорожья, которые Москва уже включила в свою Конституцию, являются частью этой тактики.
Он отметил, что еще с советских, а возможно и имперских времен Москва использует дипломатическую стратегию: выдвигает заведомо завышенные или абсурдные требования, чтобы впоследствии "уступить" часть из них в обмен на реальные выгоды. Так Кремль создает искусственные переговорные условия, чтобы получить уступки по важным для себя вопросам.
Главной целью РФ является ослабление санкций, которые существенно избивают по ее экономике.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров заявил, по какой линии должна быть разделена Украина . Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в Катаре заявил, что Украина должна быть разделена "по Конституции РФ", а еще украинские власти должны изменить законы.
Отметим, что РФ внесла в свою конституцию Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Луганскую области. Поэтому речь идет не только об отвоевании территории в Курской области.
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