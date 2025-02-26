Россия повышает ставки, есть угроза для двух областей: о чем идет речь

Россия пытается усилить свои позиции перед возможными переговорами с США и Дональдом Трампом.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

По его словам, заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по поводу Херсона и Запорожья, которые Москва уже включила в свою Конституцию, являются частью этой тактики.

"На это никто не согласится, и Россия это прекрасно понимает", — подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что еще с советских, а возможно и имперских времен Москва использует дипломатическую стратегию: выдвигает заведомо завышенные или абсурдные требования, чтобы впоследствии "уступить" часть из них в обмен на реальные выгоды. Так Кремль создает искусственные переговорные условия, чтобы получить уступки по важным для себя вопросам.

Главной целью РФ является ослабление санкций, которые существенно избивают по ее экономике.

"Это стратегия Путина, но она не должна сработать в будущем", — подытожил Коваленко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров заявил, по какой линии должна быть разделена Украина . Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в Катаре заявил, что Украина должна быть разделена "по Конституции РФ", а еще украинские власти должны изменить законы.

"Некоторые говорят: ну ладно, вот были идеи, давайте оставим линию столкновения, вот это русский, а это украинский. Во-первых, такого не будет, мы имеем Конституцию, основанную на волеизъявлении людей, а во-вторых, то, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов. ков", – заявил Лавров.

Отметим, что РФ внесла в свою конституцию Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Луганскую области. Поэтому речь идет не только об отвоевании территории в Курской области.

