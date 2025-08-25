Россия повторяет советские методы, чтобы поссорить Украину и Польшу: подробности

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил важность противостояния российским информационным манипуляциям, направленным на разжигание вражды между Украиной и Польшей. Он подчеркнул, что единственным способом преодолеть дезинформацию является признание исторической правды.

Манипуляции и российская пропаганда

Чиновник напомнил, что в 1939 году советские власти, оккупировав Западную Украину, ликвидировали польскую администрацию, депортировали десятки тысяч поляков и преследовали украинскую интеллигенцию. НКВД по приказу Москвы сознательно провоцировал конфликты между украинцами и поляками, создавая агентурные сети, распространяя слухи и устраивая провокации. Известны случаи, когда советские партизаны под руководством спецслужб атаковали польские села, оставляя следы, свидетельствовавшие об "украинской руке", или наоборот — имитировали "польские карательные акции" против украинцев.

Сегодня, по словам Коваленко, Россия применяет те же методы: создает агентурные сети в европейских странах и проводит масштабные информационные кампании, чтобы расколоть общества и ослабить единство Европы в поддержке Украины.

Он напомнил, что Россия исторически была врагом и для Украины, и Польши. Подобно Украине, Польша пережила советскую оккупацию, которая влияла на политическую жизнь страны еще много лет после Второй мировой войны.

Коваленко подчеркнул, что нынешний российский режим продолжает оставаться угрозой для обоих народов, а значит именно Россия должна понести ответственность за исторические преступления, совершенные против Украины и Польши.

