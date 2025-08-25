logo

Россия повторяет советские методы, чтобы поссорить Украину и Польшу: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия повторяет советские методы, чтобы поссорить Украину и Польшу: подробности

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия сознательно разжигает вражду между Украиной и Польшей, используя старые советские методы провокаций и манипуляций.

25 августа 2025, 18:07
Автор:
Ткачова Марія

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил важность противостояния российским информационным манипуляциям, направленным на разжигание вражды между Украиной и Польшей. Он подчеркнул, что единственным способом преодолеть дезинформацию является признание исторической правды.

Россия повторяет советские методы, чтобы поссорить Украину и Польшу: подробности

Манипуляции и российская пропаганда

Чиновник напомнил, что в 1939 году советские власти, оккупировав Западную Украину, ликвидировали польскую администрацию, депортировали десятки тысяч поляков и преследовали украинскую интеллигенцию. НКВД по приказу Москвы сознательно провоцировал конфликты между украинцами и поляками, создавая агентурные сети, распространяя слухи и устраивая провокации. Известны случаи, когда советские партизаны под руководством спецслужб атаковали польские села, оставляя следы, свидетельствовавшие об "украинской руке", или наоборот — имитировали "польские карательные акции" против украинцев.

Сегодня, по словам Коваленко, Россия применяет те же методы: создает агентурные сети в европейских странах и проводит масштабные информационные кампании, чтобы расколоть общества и ослабить единство Европы в поддержке Украины.

Он напомнил, что Россия исторически была врагом и для Украины, и Польши. Подобно Украине, Польша пережила советскую оккупацию, которая влияла на политическую жизнь страны еще много лет после Второй мировой войны.

Коваленко подчеркнул, что нынешний российский режим продолжает оставаться угрозой для обоих народов, а значит именно Россия должна понести ответственность за исторические преступления, совершенные против Украины и Польши.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве зафиксировали существенный рост количества больных COVID-19. По данным Центра контроля и профилактики болезней, за последние семь дней в столице зарегистрировали 1121 новый случай, что в 1,6 раза больше, чем неделей ранее.



Источник: https://t.me/akovalenko1989/9676
