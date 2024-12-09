Россия потратила рекордную сумму на войну в Украине – глава Пентагона

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла не менее 700 тыс. Военные, а финансовые расходы страны-агрессора превысили $200 млрд. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на Национальном форуме безопасности Рональда Рейгана, который состоялся в Калифорнии 7 декабря, текст речи публикует сайт Пентагона.

Глава Пентагона Ллойд Остин

По данным Пентагона, за последние месяцы Россия ежедневно теряет примерно 1 тысячу военнослужащих.

"Потери России только за первый год избранной [президентом РФ Владимиром] Путиным войны, кажется, были больше, чем потери Москвы во всех конфликтах после Второй мировой войны вместе взятых", — сказал Остин.

К тому же, в своем сообщении он отметил важность противостоять Кремлю, поддерживать Украину и призвал своих преемников продолжать эту политику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Морские дроны СБУ отработали по российским вертолетам и самолетам у Крымского моста (ВИДЕО)

Появились детали новой уникальной спецоперации Службы безопасности. В ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов СБУ "Sea Baby" вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались их перехватить. Именно эти водные дроны были изготовлены в результате совместного сбора средств в феврале этого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь. На новейших "Sea Baby" были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.