Россия потеряла зенитно-ракетный комплекс за 45 миллионов долларов: в чем была его ценность на фронте

Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3, прикрывавший вражеские войска на суше. Также уничтожено РСЗО "Ураган-1". Об этом сообщает ОСУВ "Хортица", передает портал "Комментарии".

Уничтожение техники оккупантов. Скриншот из видео

БУК-М3 является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, используемого для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.

Во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений операторы ССО обнаружили БУК-М3 на боевом дежурстве и РСЗО "Ураган-1". После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и метко поразили цели.

Комплекс БУК-М3 ориентировочной стоимостью $45 миллионов уничтожен полностью вместе с боекомплектом.

Также на Северском направлении совместными действиями подразделений аэроразведки 54 омбр и 81 оамбр была обнаружена советская прицепная 152-мм гаубица "Мста-Б".

"По выявленной вражеской цели по предоставленным координатам точно отработали украинские пушкари. В результате точного удара нашей артиллерии эта пушка оккупантов уже не будет вести огонь по подразделениям Сил обороны. Благодаря умелым и скоординированным действиям подразделений, вражеское вооружение и техника превращается в демилитаризованный хлам", – отмечают в ОСУО "Хортица".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Запорожье разведчики смогли отбить пленных прямо на поле боя. Трое солдат подразделения "Артан Х", входящее в спецподразделение ГУР МО Украины "Артан", отправились на задачу осуществить диверсионно-разведывательный рейд к позициям 247-го десантно-штурмового полка российских оккупационных войск. Добравшись враждебных позиций, бойцы "Артана Х" столкнулись с группой противника и вступили в ближний бой — трое украинских штурмовиков против трех российских десантников.

"В бою московиты применили неизвестное химическое вещество. В результате отравления газом наши бойцы потеряли боеспособность и попали к оккупантам в плен", — отмечают в ГУР.