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Россия потерпела сокрушительное поражение: ВСУ прорвали оборону на важном направлении

Из-за неудачных попыток штурма враг вынужден был изменить тактику и стал искать альтернативные маршруты для прорыва обороны.

сегодня, 15:30
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Клименко Елена

Оккупационные войска России испытали значительное истощение на Лиманском направлении и потеряли инициативу после сотен неудачных попыток прорвать украинскую оборону, сообщил представитель 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, старший лейтенант Ростислав Ящишин.

Россия потерпела сокрушительное поражение: ВСУ прорвали оборону на важном направлении

Фото: 24 Канал

По его словам, только в 2024 году украинские силы ежедневно отражали штурмы противника — более 300 попыток. Несмотря на интенсивные бои, ВСУ смогли сохранить занимаемые позиции, что нанесло существенный удар по наступательному потенциалу врага.

"Лиманское направление имеет свою специфику — это большой участок с несколькими активными зонами боевых действий. В прошлом году ситуация была напряженной, но мы выстояли", — отметил Ящишин.

В 2025 году обстрелы здесь значительно снизились, активность российской армии заметно спала. В настоящее время фиксируются лишь единичные попытки прорыва.

Впрочем, по словам офицера, противник не отказывается от наступательных планов полностью — он пытается найти новые участки фронта, где можно снова получить тактическое преимущество. Можно предположить, что обострение ситуации ожидается по другим направлениям, в частности — Покровскому, где бои остаются интенсивными.

Таким образом, Лиманское направление стало примером эффективной обороны ВСУ, заставившей врага изменить стратегию после серии провалов.

Как уже писали "Комментарии", на Лиманском направлении, к которому относится самый северный участок линии фронта в Донецкой области, растет активность российских захватчиков. Украинские силы фиксируют там не только увеличение количества атак окупантов, но и попытки опрокидывать войска, в частности через реку Жеребец.



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