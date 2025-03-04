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Россия посылает «суицидальные миссии», чтобы закрепиться над Днепром

Москва пытается усилить свои претензии на всю Херсонщину до мирных переговоров, говорит глава ОВА

4 марта 2025, 16:16
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Недилько Ксения

Российские войска постоянно пытаются захватить плацдарм через украинскую реку Днепр на Херсонщине, отправляя войска на задачи с большими потерями, чтобы получить территорию для будущих мирных переговоров. Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью The Guardian.

Россия посылает «суицидальные миссии», чтобы закрепиться над Днепром

Оккупанты. Фото из открытых источников

Александр Прокудин сказал, что российские силы пытались пересечь территорию в четырех местах, чтобы оправдать свои претензии на всю область, одну из четырех украинских областей, которую Москва, как говорит, хочет включить.

"Каждый день они пытаются пересечь", — сказал Прокудин во время рабочего визита в Великобританию. "Мы слышали от нашей разведки, что российский заместитель командующего сказал войскам в этом районе, что они должны любой ценой форсировать реку, хотя не все солдаты готовы это сделать".

Глава ОВА сказал, что, как он понимает, русским солдатам сказали, что "они должны совершить правый [западный] берег частью переговоров", захватив село через реку, хотя пока они этого не сделали.

Потери были велики, продолжил Прокудин, и нападавшие были убиты или ранены почти сразу. "Россияне полностью понимают, что это суицидальная миссия", — сказал он. Документы, изъятые у солдат, показали, что одни были новобранцами, другие воевали более двух лет в Украине, добавил он.

Прокудин сказал, что считает, что Россия пытается "поставить галочку", чтобы показать, что "мы присутствуем на правом берегу" и таким образом выдвинуть претензии на весь регион. Он добавил, что борьба стала особенно острой, когда начались разные мирные переговоры.

Глава Херсонщины также сказал, что, по его мнению, есть три возможных будущих сценария завершения войны, в том числе тот, когда Зеленского сменит пророссийский президент, а страна в конечном итоге уступит территории Москве, то есть "границы России сместятся ближе к Европе".

Самым благоприятным, добавил он, был бы тот, в котором Украина получила жесткие гарантии безопасности от Европы и других стран в рамках мирного урегулирования путем переговоров, но он поставил под сомнение, готова ли Европа сделать это без США.

Это оставило то, что, по его словам, было самым "вероятным" сценарием – "замораживание конфликта на существующей линии фронта", хотя он опасается, что опасность для Украины будет заключаться в том, что это даст России "время перегруппироваться и пополнить запасы боеприпасов".

Прокудин был в Великобритании для подписания соглашения об экономическом партнерстве с советом Линкольншира. И Херсон, и Линкольншир являются преимущественно сельскохозяйственными регионами, а английское графство имеет небольшое украинское население, принявшее 1000 беженцев по схеме "Дома для Украины".

Напомним, портал "Комментарии" писал , как российские военные саботируют приказы оккупантов, ожидая перемирия.



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