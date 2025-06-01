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Россия послала новые "сообщения" о переговорах в Стамбуле

Россия начала новые смертельные атаки против Украины и не передала свой "меморандум".

сегодня, 10:55
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Автор:
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Slava Kot

Министр иностранных дел Андрей Сибига указал, что Россия до сих пор не предоставила свой "меморандум" по шагам для окончания войны. Однако Сибига отметил, что Украина получает от России другие "сигналы", указывающие на желание Кремля продолжать войну.

Россия послала новые "сообщения" о переговорах в Стамбуле

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига на платформе X опубликовал видео на котором слышны звуки работы украинской системы ПВО, отражающей очередную массированную атаку россиян с использованием крылатых, баллистических, кассетных ракет и сотен дронов.

"Прислушайтесь к звукам, которые раздаются этим утром над моим домом — и тысячами украинских домов. Противовоздушная оборона отражает российские удары. Хотя Россия утверждает, что готовится к встречам для обсуждения мира, на самом деле она атакует, терроризирует и разрушает", — пишет Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украина перед запланированной на 2 июня встречей в Стамбуле до сих пор не получила от России "меморандум". Кроме того, Россия также свой документ не направила Турции и США.

"Никто даже не знает, о чем они будут говорить... Россия начинает новые смертельные атаки против Украины. В отличие от мифического "меморандума", мы можем четко увидеть и услышать настоящие "сообщения" России — ее ракеты и беспилотники", — указывает Сибига.

По его словам, Россия снова показала, что отвергает все предложения по миру или прекращению огня. Сибига считает, что Кремль будет серьезно относиться к окончанию войны только в случае давления на Россию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин готовит экономику России к затяжной войне с Украиной, а в перспективе и против НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Портников объяснил, закончится ли война, если Путин умрет.



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Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/1929057096386969941
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