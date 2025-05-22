По данным британского Национального центра кибербезопасности (NCSC), российская военная разведка сломала около 10 тысяч камер видеонаблюдения, размещенных в приграничных регионах стран НАТО, граничащих с Украиной, пишет The Guardian.

Фото: из открытых источников

Из-за этого доступа спецслужбы РФ получили возможность отслеживать маршруты поставки западной военной помощи для Киева.

К киберзлому причастно подразделение ГРУ 26165, известное также под кодовыми названиями APT28 или Fancy Bear. Его агенты получили контроль над камерами, установленными вблизи стратегически важных объектов, в частности железнодорожных станций и военных частей.

Распределение сломанных камер выглядит так:

80% — в Украине

10% — в Румынии

4% — в Польше

2,8% — в Венгрии

1,7% — в Словакии

Хотя точное расположение устройств не разглашается, известно, что излом стал результатом масштабной кибероперации, продолжающейся еще с 2022 года. Хакеры использовали фишинговые электронные письма с вредными вложениями – в частности порнографического или псевдопрофессионального содержания – а также сломанные пароли для проникновения в системы государственных и частных структур.

Кроме того, по оценкам британских экспертов, российская разведка могла получить доступ и к частным камерам видеонаблюдения, размещенным вблизи пограничных пунктов, складов, объектов транспортной инфраструктуры. Это позволило РФ фактически в реальном времени контролировать логистику поставок вооружения: следить за движением поездов, изучать сопроводительные документы и анализировать маршруты поставок.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что в случае подписания мирного соглашения между Украиной и Россией о вопросе поставок вооружения не стоит волноваться. По словам Трампа, соглашение между обеими странами, скорее всего, будет заключено.