Россия понесла рекордные потери за один день: такого не было два года

По последним данным Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия за один день 11 ноября 2024 потеряла 1950 военных. Это самый высокий показатель, начиная с апреля 2022 года. Кроме того, за день до того, также фиксировался один из самых высоких показателей потерь личного состава армии РФ.

Российские военные. Фото из открытых источников

Согласно данным Генштаба ВСУ, 11 ноября Россия потеряла 1950 солдат. Лишь два раза в начале вторжения результаты по российским потерям были выше. Так 25 февраля 2022 года потери армии РФ составляли 2200, а 2 марта рекордные – 3160.

Однако показатель 11 ноября стал самым высоким за два года войны. Кроме того, за день до этого, 10 ноября, было ликвидировано 1770 россиян, что стало также одним из рекордных показателей.

Еще одни потери более 1700 солдат РФ были зафиксированы в мае этого года. Тогда было ликвидировано 1740 российских солдат.

Статистика потерь России на войне в Украине по показателям за день. Ресурс: russian-casualties.in.ua

В течение великой войны средние суточные потери России составляют 718 человек. Эти цифры учитывают убитых и раненых военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что потери России на войне в Украине в октябре показали рекордный показатель. Столько потерь личного состава российская армия не несла ни за один месяц войны против Украины. Россияне потеряли более 40 тыс. солдат.

Также "Комментарии" писали о потерях Украины и России в военной технике за три месяца боев в Курской области. Согласно данным открытых источников, россияне имеют незначительное преимущество, однако Украина его сокращает.