Россия получила карт-бланш от президента США Дональда Трампа на убийство мирных украинцев. Такое заявление сделал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью The Times.

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По словам Загороднюка, задержка военной помощи США Украине станет прямым сигналом для России, что ее атаки на гражданские объекты могут остаться без серьезной реакции.

"Это приведет к увеличению количества ударов по мирным целям. Каждый раз, когда россияне будут наносить удары по гражданским объектам, Трамп будет говорить, что это ответственность Зеленского, поскольку он не хочет мира", — отметил он.

Таким образом, по мнению эксперта, Россия получила фактическое разрешение США на продолжение эскалации насилия, направленного против украинских гражданских.

Напомним, что недавно МИД Польши со ссылкой на пограничные отчеты страны подтвердил информацию о том, что США приостановили оказание помощи Украине. Это решение было принято без предварительных консультаций с НАТО и другими западными союзниками. Павел Вроньский, представитель польского МИД, подчеркнул, что такая инициатива имеет серьезные политические последствия и была принята без обсуждения с ключевыми партнерами. Он также отметил, что это вызывает беспокойство, поскольку такие действия могут подрывать единство между странами Альянса и снижать эффективность совместных усилий по противодействию агрессии России.

Ранее "Комментарии" писали, что замораживание помощи США Украине может иметь неприятные последствия для России. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.